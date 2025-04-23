Kocaeli'de talihsiz kaza: Cam silerken 4. kattan düştü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi 3863. Sokak'ta bulunan 11 katlı bir apartmanda yaşanan olay, öğle saatlerinde gerçekleşti. Apartmanın 4. katında ikamet eden Nirgül Köstelekoğlu (58), cam silmek için çıktığı pencere kenarında dengesini kaybederek zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Köstelekoğlu, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Köstelekoğlu, düşmenin etkisiyle aldığı ağır darbeler nedeniyle yaşamını yitirdi.

Köstelekoğlu'nun cenazesinin Orgeneral Hulusi Akar Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Erkilet Bülbülpınar Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.