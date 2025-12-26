Kocaeli'de trafik kavgası meydan savaşına döndü: Öfkeli sürücü önüne geleni ezdi geçti
Kocaeli’nin Derince ilçesinde maddi hasarlı bir kaza sonrası ortalık karıştı. Kendisine sopayla saldırılmasına öfkelenen sürücü, direksiyon başında adeta terör estirerek otobüs, taksi ve otomobillere çarptı.
Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi.
Trafikte seyir halindeyken yaşanan maddi hasarlı bir kaza, taraflar arasında gerginliğe neden oldu. Araçlarından inen tarafların tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
SOPALI SALDIRIYA ARAÇLA KARŞILIK VERDİ
İddiaya göre tartışma sırasında taraflardan biri, eline aldığı sopayla hafif ticari araca saldırdı. Saldırı karşısında öfkelenen hafif ticari araç sürücüsü ise aracıyla tehlikeli manevralar yapmaya başladı. Sürücü, önce hızla geri manevra yaparak arkasında bulunan yolcu otobüsü ve bir taksiye, ardından da başka bir otomobile çarptı.
Sürücünün kontrolsüz hareketleri ve art arda yaptığı çarpışmalar nedeniyle araçlarda maddi hasar oluşurken, çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.