Kocaeli'de vahşet! Tasmalı köpeği demir çubukla öldüren şahıs tutuklandı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tasmalı haldeki köpeği demir çubukla öldüren şahıs tutuklandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin köpeği sürükleyerek boş alana bıraktığı görüldü. Olay sonrası hayvanseverler adliye önünde toplandı.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir köpeğe yönelik şiddet görüntüleri tepki çekti. Tasmalı halde bulunan köpeği demir çubukla öldüren şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
Olay, 8 Mayıs günü saat 21.30 sıralarında Gökçeören Mahallesi Üçgaziler mevkisinde meydana geldi.
DEMİR ÇUBUKLA VURDU
İddiaya göre S.D., tasmasından bağlı halde bulunan köpeğe demir çubukla vurdu. Köpek olay yerinde yaşamını yitirdi.
Şüpheli daha sonra ölen köpeği tasmasından sürükleyerek yeşil alana bıraktı.
KAN İZLERİNİ TEMİZLEDİĞİ GÖRÜLDÜ
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, S.D.’nin olay sonrası geri dönerek yere akan kanı suyla temizlediği de görüldü. Sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede büyük tepki topladı.
HAYVANSEVERLER ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANDI
Görüntülerin ardından soruşturma başlatan jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilen S.D.’ye adliye önünde toplanan hayvanseverler tepki gösterdi. Kalabalığın jandarma aracına “katil” sloganları attığı görüldü.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Mahkemeye çıkarılan S.D., işlemler sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.