Kocaeli'de yangın! 2,5 yaşındaki çocuk ve annesi balkonda mahsur kaldı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde boş bir binada başlayan yangının bitişikteki apartmanı dumana boğması sonucu anne ve 2,5 yaşındaki kızı balkonda mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin merdivenli araçla gerçekleştirdiği hızlı operasyonda anne ve çocuğu sağ salim kurtarıldı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Çakıl Sokak'ta meydana geldi. İki katlı ve kimsenin oturmadığı öğrenilen bir binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyürken, yangından yükselen yoğun duman hemen bitişikte bulunan 3 katlı binanın içerisine doldu.
Bu sırada binanın 3. katında bulunan anne F.A. ve 2,5 yaşındaki kızı A.A., yoğun duman sebebiyle binadan dışarı çıkamayarak evlerinin balkonuna sığındı.
Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede adrese gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bir yandan yanan binaya müdahale ederken, diğer yandan balkonda kurtarılmayı bekleyen anne ve minik kızı için harekete geçti.
Merdivenli itfaiye aracıyla balkona ulaşan ekipler, ilk olarak 2,5 yaşındaki A.A.'yı annesinin kucağından alarak güvenli bir şekilde aşağıya indirdi ve sağlık ekiplerine teslim etti. Ardından anne F.A. da itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarıldı.
Yangın esnasında binaya dolan dumandan etkilendikleri belirlenen anne ve kızı, sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı ilk müdahalenin ardından tedbir amacıyla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.