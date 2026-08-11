Kocaeli'de yangın: Trafo patladı, ormanlık alan kül oldu...

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Trafodan çıktığı iddia edilen yangında 30 dönümden fazla alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Kocaeli'de yangın: Trafo patladı, ormanlık alan kül oldu... - Resim: 1

Yangın, saat 18.00 sıralarında Çamdibi Köyü'ndeki ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, trafodan çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede çevredeki çalılık ve ağaçlık alana sıçradı.

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Kocaeli'de yangın: Trafo patladı, ormanlık alan kül oldu... - Resim: 2

Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Kocaeli'de yangın: Trafo patladı, ormanlık alan kül oldu... - Resim: 3

KÖYLÜLER DE MÜDAHALEYE KATILDI

Yangına Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, jandarma, itfaiye ekipleri, iş makineleri ve köy sakinleri müdahale etti.

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Kocaeli'de yangın: Trafo patladı, ormanlık alan kül oldu... - Resim: 4

Köy tankerleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekipler ve vatandaşların yoğun müdahalesiyle yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Kocaeli'de yangın: Trafo patladı, ormanlık alan kül oldu... - Resim: 5

30 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangında 30 dönümden fazla alanın zarar gördüğü öğrenilirken, ekiplerin müdahalesiyle alevlerin daha geniş bir alana yayılmasının önüne geçildi.

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Kocaeli'de yangın: Trafo patladı, ormanlık alan kül oldu... - Resim: 6

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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kocaeli orman yangını