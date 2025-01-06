Kocaeli'de zincirleme trafik kazası
Kocaeli'nin Derince ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Feci kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde 3 aracın karıştığı feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, D-100 kara yolu Çenedağ Mahallesi mevkisi oldu.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden M.T'nin kullandığı 34 VM 8680 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden S.Y. idaresindeki 41 F 7156 plakalı otomobil ve E.S'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle M.T'nin kullandığı aracın motoru yerinden çıkarak yola savruldu.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araçlardaki 2 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kontrollerde M.T'nin alkollü olduğunu tespit etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı