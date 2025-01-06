Kocaeli'de zincirleme trafik kazası

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Feci kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası
Yayınlanma:

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 3 aracın karıştığı feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, D-100 kara yolu Çenedağ Mahallesi mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden M.T'nin kullandığı 34 VM 8680 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden S.Y. idaresindeki 41 F 7156 plakalı otomobil ve E.S'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle M.T'nin kullandığı aracın motoru yerinden çıkarak yola savruldu.

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası - Resim : 1

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araçlardaki 2 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kontrollerde M.T'nin alkollü olduğunu tespit etti.

77 şehirde dev operasyon! 1713 kişi yakalandı77 şehirde dev operasyon! 1713 kişi yakalandıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

kocaeli derince trafik kazası
Günün Manşetleri
Kırşehir'de katliam gibi kaza
77 şehirde dev operasyon
Muğla'da şiddetli deprem
Elektrik kesintisi saatler sürecek
Adalet Bakanı’ndan Tanju Özcan’a tepki
"Bilin ki, bu Cumhurbaşkanı çok şikayetler alıyor"
36 terörist etkisiz hâle getirildi
Yunus Emre Enstitüsü'nde yolsuzluğa 8 tutuklama
Her yer Gazze olur
Hacettepe Üniversitesi'nin kapattığı LGBT topluluğunu yeniden açtılar
Çok Okunanlar
Trabzon'da deprem oldu! Trabzon'da deprem oldu!
Muğla'da şiddetli deprem Muğla'da şiddetli deprem
77 şehirde dev operasyon 77 şehirde dev operasyon
Kuzguncuk’ta kaza yerine gelen polise korkunç çarpma Kuzguncuk’ta kaza yerine gelen polise korkunç çarpma
Van'da eğitime bir gün ara verildi Van'da eğitime bir gün ara verildi