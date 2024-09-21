Kocaeli'de zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Feci kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası! Yaralılar var
Yayınlanma:

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Beylikbağı Mahallesi'nde Bağdat Caddesi ile Ankara Caddesi kesişimi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kadir Ö'nün kullandığı 54 TA 058 plakalı otomobil, Serhat A. idaresindeki 34 ELY 746 plakalı minibüs ve Yunus C. yönetimindeki 41 T 3363 taksiye, ardından sinyalizasyon direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sinyalizasyon direği Cengiz E'nin kullandığı 34 LP 7436 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Feci kazada, otomobil sürücüsü Kadir Ö. ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası! Yaralılar var - Resim : 1

Çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarılarak bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle bölgedeki ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Bursa'da feci trafik kazası! 4 kişi yaralandıBursa'da feci trafik kazası! 4 kişi yaralandıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

kocaeli trafik kazası son dakika
Günün Manşetleri
MİT ve Emniyet'ten nokta operasyon
Trabzon'u sağanak vurdu
6 şehirde Kuyu-27 operasyonu
6 üniversiteye yeni rektör!
ABD vizesi olmayan yolcular uçağa alınmadı
Doğalgaza zam olacak mı?
1 milyon dolarlık suç örgütü çökertildi
Narin’in ölümüne dair şok gelişme
Tarket Fabrikası'nda grev
Eğitim-İş'ten Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı
Çok Okunanlar
Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti
6 üniversiteye yeni rektör! 6 üniversiteye yeni rektör!
Furkan Bölükbaşı'nın hakareti cezasız kalmadı Furkan Bölükbaşı'nın hakareti cezasız kalmadı
İstanbul’da şiddetli sağanak: Cadde ve sokaklar sulara gömüldü İstanbul’da şiddetli sağanak: Cadde ve sokaklar sulara gömüldü
ABD vizesi olmayan yolcular uçağa alınmadı ABD vizesi olmayan yolcular uçağa alınmadı