Kocaeli'deki çamaşırhane cinayeti davasında ara karar açıklandı

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, bir kişinin ölümü ve bir kişinin de ağır yaralanmasıyla sonuçlanan olayın duruşması gerçekleştirildi. Soruşturma aşamasında tutuklanan Mehdi B. ile Golbahar P. ve daha önce tahliye edilen tutuksuz sanık Ali K. ile taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

NE OLMUŞTU?

Olay, 26 Aralık 2025 tarihinde akşam saatlerinde Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi Kartal Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir çamaşırhanede meydana geldi. Yabancı uyruklu çalışanlar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede Abdolraouf Gorgani aldığı darbelerle hayatını kaybederken, Muhammadsafa A. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, cinayetin ardından iş yeri çalışanlarından 29 yaşındaki Mehdi B., Golbahar P. ve 19 yaşındaki Ali K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak mevcutlu olarak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"SEMİHA'NIN MEHDİ'DE GÖZÜ VAR, BANA İFTİRA ATIYOR"

Duruşmada ilk olarak tutuklu sanıklardan Golbahar P.'nin savunması alındı. Suçlamaları reddeden sanık, olay anına şahit olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "10 senedir Türkiye'ye gidip geliyorum. Maktul ile aynı yerde çalışıyorduk. Hiçbir sorun yoktu. Abdolraouf ile Muhammadsafa A., Ali'yi odaya kilitlemişti. Kimsenin içeri girmesine izin vermiyordu. Küfür ediyordu. Ben de Mehdi'ye söyledim, 'Küçük çocuk, yardım et' dedim. Mehdi de geldi. Ali odadan çıktıktan sonra Abdolraouf ile Mehdi kavga etmeye başladı. Herkes odaya araya girmeye çalıştı. Ben de patronum olan M.K.'yi aradım. Ben patronu aradığımda bıçaklanma olayı yaşanmıştı, ona şahit olmadım. Herkesin kaçıştığını gördüm. Pasaportumuzun zamanı dolduğu için ben, Ali, Raouf, ve Mehdi kaçtık. Ben Ali'yi Abdolraouf'un onu işten çıkaracağına yönelik dolduruşa getirmedim. Orada çalışan Semiha'nın Mehdi'de gözü var. Beni ortadan kaldırmak için iftira atıyor. Ben İran'a gittiğim zaman seviniyordu. Mehdi ve Raouf P.'nin elinde bıçak gördüm. Ancak maktulü kim bıçakladı bilmiyorum. Maktulde bıçak görmedim"

Maktul ile arasında herhangi bir husumet bulunmadığını savunan tutuksuz sanık Ali K. ise kavganın bir uyuşturucu anlaşmazlığından patlak verdiğini öne sürdü. Ali K., "3 aydır olayın gerçekleştiği yerde çalışmaya başlamıştım. İş yerinde çalışan İbrahim, izin isteyip memlekete gidecekti. Geri gelirken herkes İbrahim'den bir şeyler istemiş. Ben de annemden eşyalarımı İbrahim ile yollamasını istedim. İbrahim eşyaları getirince benim çantamda bisküvi içinde uyuşturucu çıkmış. İbrahim, bunu fotoğraflayıp Abdolraouf'a yollamış. Abdolraouf da gelip beni sürükleyerek durumu sordu. Uyuşturucunun bana ait olmadığını söyledim. Başka kişilerde memleketten İbrahim'den istemişti, bu kişilerden birinin çantama koymuş olabileceğini söyledim. Abdolraouf, 'Uyuşturucu kimin, bunu sana zorla mı getirttiler' deyip beni odaya kilitleyip dövdü. Sonra Mehdi gelip kapıyı çaldı ancak açmadı. Mehdi kapıyı kırarak içeri girdi. Mehdi ustabaşımızdı, 'Senin benim işçimle ne işin olabilir' deyip ona kızdı. Ben odadan çıktım Mehdi ile Abdolraouf yumruklaştı. Birkaç kişi ayırmaya çalışıyordu. Ben Mehdi'nin arka cebinden bıçak çıkardığını ve bir kez salladığını gördüm. Raouf, maktule hamle yaptığını görmedim ancak elinde bıçak vardı. Abdolraouf'un boynundan kan fışkırdığını gördüm. Pasaport süremiz dolduğu için biz oradan kaçtık" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ KORUMAK VE ONU UZAKLAŞTIRMAK İÇİN ÇAKIYI BİR KEZ SAVURDUM"

Kasten öldürme suçlamasıyla yargılanan ve iş yerinde ustabaşı olarak görev yapan Mehdi B. cinayet kastıyla hareket etmediğini savundu. Kendi hayatını korumaya çalıştığını belirten Mehdi B. şunları söyledi:"6 senedir Türkiye'deyim. İş yerinde ustabaşı olarak çalışıyordum. Çocuklardan sorumluyum. Abdolraouf ile husumetim, kavgam yoktu. Olay akşamı Golbahar gelerek Ali'yi dövdüklerini söyledi. Israrla kapıyı çalmama rağmen kimse kapıyı açmadı. Omzumla ittim ve kapı açıldı. Abdolraouf'a, Ali'yi bırakmasını söyledim ancak bırakmadı ve bana yumruk attı. Boğazımı sıktı, nefes almakta zorlandım. Çakı çıkardı ve kasık bölgeme sapladı. Daha sonra tekrar üzerime gelip çakıyı sallamaya çalıştı. Ben de kendimi korumak ve onu uzaklaştırmak için arka cebimde bulunan çakıyı 1 kez savurdum. Kendimi ondan korumak için de elimle yüzümü kapatmıştım. Bu esnada Abdolraouf'un boğazından kan geldiğini gördüm. Kaçtım, Raouf da arkamdan geldi. Amacım öldürmek değildi. Muhammadsafa A.'yı ben yaralamadım"

TANIK TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ, SANIKLAR SALONDAN ÇIKARILDI

Duruşmada dinlenen iş yeri çalışanlarından tanık Semiha Ü., sanık Mehdi'nin ailesi tarafından tehdit edildiğini belirterek onların bulunduğu bir ortamda ifade vermek istemediğini mahkeme heyetine iletti. Bu talep üzerine sanıklar ve aileleri mahkeme salonundan dışarı çıkarıldı. Ardından ifade veren Semiha Ü., "Golbahar sürekli iş yerini kötülüyor, gelenlerin işten ayrılmasını sağlıyordu. Böylece kendi akrabalarına yer sağlamaya çalışıyordu. Olaydan yaklaşık bir hafta önce Muhammadsafa ile Mehdi kavga etti ancak sebebini bilmiyorum. Daha sonra Mehdi, bana, Ali buradan gönderilirse Muhammadsafa'yı kastederek 'Parçalayacağım' dedi. Olay tarihinde de Golbahar, Abdolraouf'un Ali'yi dövdüğünü söyledi. Biz oraya gittiğimizde kapı açıktı. Mehdi odada yoktu. Muhammadsafa, Raouf, maktul ve Ali içerdeydi. Sözlü tartışma vardı. Maktul çok sinirliydi. Ali'ye odadan dışarı çıkmasını söyledi. Sebebini anlamaya çalışırken Mehdi, gelip maktulün yakasına yapışıp yumruk atmaya başladı. Diğer kişilerde koridordaydı. Hengame vardı. Ben Mehdi'nin nasıl yaralandığını görmedim. Patronu haber vermek için oradan ayrıldım, o sırada olay yaşanmış" ifadelerini kullandı.

BİR SANIK TAHLİYE EDİLDİ, DURUŞMA ERTELENDİ

Savunmaların ve tanık ifadelerinin dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Tutuksuz yargılanan Ali K.'nin adli kontrol tedbirlerinin devam etmesine hükmedilirken, tutuklu sanıklardan Golbahar P.'nin tahliyesine karar verildi.

Cinayet suçlamasıyla yargılanan Mehdi B.'nin ise tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ileri bir tarihe ertelendi.