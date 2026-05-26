Kocaeli’deki cinayet ve intiharda sır perdesi aralandı: Cebinden itiraf notu çıktı

Kocaeli'nin Yahyakaptan Mahallesi Sağlık Sokak'ta bulunan bir sitede 23 Mayıs tarihinde meydana gelen silahlı saldırının detayları netleşti. Olay günü 44 yaşındaki Geylani Yenigün, ailesiyle kahvaltıya gitmek üzere evde hazırlık yapıyordu. Bu sırada 41 yaşındaki arkadaşı Uğur Öz eve geldi. Yenigün, konuşmak isteyen Öz ile yalnız kalabilmek amacıyla ailesini arabaya gönderdi.

Evde gerçekleşen görüşmede Uğur Öz, daha önce 15 milyon lira borç aldığı Yenigün'den yeniden borç para talebinde bulundu. Yenigün'ün eski borcun ödenmemesi sebebiyle bu talebi reddetmesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

CİNAYET SİLAHINI BİR GÜN ÖNCE EMANET ALMIŞ

Tartışmanın büyümesiyle birlikte Uğur Öz, olaydan bir gün önce bir başka arkadaşından emanet aldığı öğrenilen tabancayı çekerek Yenigün'e ateş etti ve ardından dışarı çıktı. Silah sesleri üzerine hızla eve koşan ailesi, Yenigün'ü kanlar içinde yerde buldu.

Saldırının hemen ardından sitenin bahçesine giden Uğur Öz, cinayette kullandığı aynı silahla kendi hayatına son verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yenigün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerde, Uğur Öz'ün cebinde cinayeti neden işlediğine dair itirafların yer aldığı bir not bulundu. Yapılan araştırmalar sonucunda, Öz'ün Yenigün'e olan 15 milyon liralık borcunun yanı sıra piyasaya toplam 300 milyon lira borcu bulunduğu anlaşıldı. Başladığı villa inşaatlarının yarım kaldığı ve ciddi bir borç batağında olduğu iddia edildi.

KENDİ NİKAH ŞAHİDİNİ ÖLDÜRDÜ

Cinayet kurbanı Geylani Yenigün'ün, kendisini öldüren Uğur Öz'ün 2025 yılı aralık ayında kıyılan nikahında şahitlik yaptığı belirlendi. 2 çocuk babası olan Yenigün, kimya, eğlence ve inşaat sektörlerindeki yatırımlarının yanı sıra yerel bir gazetenin de ortağıydı. Yenigün ayrıca, geçtiğimiz mart ayında MHP Kocaeli İl Yönetim Kurulu'na girerek Medya ve İletişimden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmişti.

GEÇMİŞİNDE ESKİ KIZ ARKADAŞINI DA VURMUŞ

Ticari hayatına 2015'te gayrimenkul ve otomotiv sektörüyle giren, ardından inşaat ile eğlence sektörlerine yönelen Uğur Öz'ün geçmişte başka bir silahlı olaya daha karıştığı tespit edildi. Öz'ün 28 Mayıs 2023 tarihinde kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını tabancayla ateş ederek yaraladığı da kayıtlara geçti.

Olayla ilgili adli soruşturmanın gizli yürütüldüğü öğrenildi.