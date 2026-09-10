Kocaeli'deki fabrika yangını davasında karar: 2 tutuklama, 4 tahliye

Kocaeli'de 7 işçinin öldüğü kozmetik fabrikası yangınıyla ilgili davanın 4'üncü duruşmasında mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. 2 zabıta müdür vekili tutuklanırken 4 kamu görevlisi adli kontrolle serbest bırakıldı, 6 sanığın tutukluluğu ise devam ediyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kocaeli'deki fabrika yangını davasında karar: 2 tutuklama, 4 tahliye
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Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü celsesi Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde toplandı. Şirket ve belediye yetkililerinin de aralarında yer aldığı 10'u tutuklu, 1'i firari toplam 23 sanığın yargılandığı dosyada, tutuklu sanıkların yanı sıra bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları da duruşma salonundaydı. Fabrika sahipleri ve yöneticilerinin savunmaları bu celsede alındı. Yakınlarını kaybeden aileler ise tüm sanıklardan şikayetçi olduklarını yineledi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI, 4 KİŞİ SERBEST KALDI

Savunma ve ifadelerin tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti kararını duyurdu. Buna göre Zabıta Müdür Vekili N.B. ile eski Zabıta Müdür Vekili C.T.'nin tutuklanmasına hükmedildi. Eski Yapı Kontrol Müdürü C.S., eski Yapı Kontrol Müdür Vekili S.S., dönemin İmar ve Şehircilik Müdürü ve Belediye Başkan Yardımcısı H.S. ile Yapı Kontrol Müdürü M.T. ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi.

Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T., İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Ali Osman Akat, Gökberk Güngör ve Abdurrahman B.'nin tutukluluk hallerinin ise devamına karar verildi. Mahkeme heyeti duruşmayı 3 Kasım'a erteledi.

7 KAMU GÖREVLİSİNE 22 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, eski İmar ve Şehircilik Müdürü H.Ö., eski Yapı Kontrol Müdürü C.S., Yapı Kontrol Müdürleri S.S. ve M.T., Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T., eski Zabıta Müdürü C.T. ile Zabıta Müdür Vekili N.B. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Ravive isimli kozmetik dolum tesisinde 8 Kasım 2025'te yangın çıkmıştı. Yangında çalışanlardan Hanım Gülek (65), Esma Gikan (65), Şengül Yılmaz (55), Tuncay Yıldız (48), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17) ve Cansu Esatoğlu (16) hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı. Fabrika sahiplerinden Kurtuluş Oransal ise tutuklu bulunduğu cezaevinde geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

DİĞER SANIKLARA MÜEBBET TALEBİ

İddianamede Ravive Kozmetik yetkilileri İsmail Oransal ile ağabeyi Altay Ali Oransal, ortak üretim yaptığı öne sürülen LYKEE Kozmetik firmasının yetkilileri Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında "olası kastla öldürme" suçundan 7'şer kez müebbet, "nitelikli mala zarar verme" suçundan ise 3'er kez 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Fabrikaya iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren firmanın işletmecisi firari Ümit Ç., sorumlu müdürü Ünal A., iş güvenliği uzmanları Muhammet D. ile Seyfullah Ç., fabrika binasının eski sahibi Güven D. ve binayı satın alan şirketin yetkilileri Caner Özgür Y., Özcan Y. ile Özkan Y. hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis istenmişti. Ali Osman Akat, Onay Y., Ömer A. ve Abdurrahman B. hakkında da "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunulmuştu.

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