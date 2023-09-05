Motosiklet kazası yine can aldı: Sürücü öldü

Kaza, akşam saatlerinde Gebze Teknik Üniversitesi mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.

Motosikletiyle seyir halinde olan 22 yaşındaki Enes Atalardin, otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Atalardin, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Enes Atalardin, bugün öğle namazını müteakip İbrikdere Selimiye Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası İbrikdere Mezarlığında toprağa verildi.