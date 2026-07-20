Kocaeli'nde pes dedirten hırsızlık! Petshopun önündeki mama kutusunu çalıp kaçtı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sabaha karşı bir petshopun önüne gelen kimliği belirsiz şahıs, kapıda duran mama kutusunu çaldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kocaeli'nde pes dedirten hırsızlık! Petshopun önündeki mama kutusunu çalıp kaçtı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesi Fatih Mahallesi 95 Evler mevkiinde saat 05.00 sıralarında bir hırsızlık olayı meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, bölgedeki petshopun önüne gelerek burada duran mama kutusunu eline aldı ve yürüyerek bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Sabah saatlerinde dükkanını açmak üzere iş yerine gelen işletme sahibi M.T., kapının önünde durması gereken mama kutusunun yerinde olmadığını fark etti. Durumdan şüphelenen M.T., hemen iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını geriye dönük olarak izlemeye başladı. Görüntüleri inceleyen işletme sahibi, kutunun sabaha karşı dükkanın önüne gelen bir şahıs tarafından çalındığını net bir şekilde tespit etti.

Elde ettiği güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte vakit kaybetmeden polis merkezine giden M.T., mama kutusunu alarak kayıplara karışan şüpheliden resmi olarak şikayetçi oldu.

İşletme sahibinin şikayeti üzerine emniyet güçleri, hırsızlığı gerçekleştiren şahsın kimliğini tespit etmek amacıyla olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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