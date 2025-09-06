Kocaeli’yi sağanak vurdu: Çatıya yıldırım düştü, caddeler dereye döndü!

İzmit ilçesi Kocatepe Mahallesi’nde 4 katlı bir evin çatısına yıldırım düştü. Şans eseri olayda yaralanan olmadı ancak evin çatısında hasar meydana geldi.

Yağışın etkisiyle İzzet Uzuner Sokak’ta köklerinden sökülen bir ağaç caddeye devrildi. Belediye ekipleri, devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

SANAYİ BÖLGESİNİ SU BASTI

Sağanak yağış Kartepe ilçesindeki Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde de hayatı olumsuz etkiledi. Yolları su basarken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Her yağmurda benzer manzaraların yaşanmasına tepki gösteren sürücüler, OSB yönetimine eleştirilerde bulundu.

Meteoroloji yetkilileri, yağışların gün boyunca aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.