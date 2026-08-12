''Kocam öldürdü'' dedi, cezadan kaçamadı! Fethiye'de 2006'da kaybolan Yasemin Dermenci davasında karar

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü ve karar duruşmasına tutuklu sanık Tursun Karabulut (41) ile avukatı katıldı. Önceki duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti. Karar duruşmasında son savunmasını yapan Karabulut, savcılık mütalaasına karşı çıkarak suçlamaları reddetti ve beraatini istedi.

SUÇU ÖLÜ KOCASINA ATTI

Sanık Karabulut, mahkeme heyeti karşısında cinayeti kendisinin işlemediğini öne sürdü. Vefat eden eşini suçlayan sanık savunmasında, "Beraatimi istiyorum. Ben kimseyi öldürmedim, kocam öldürdü. Arkadaşları ile cesedi gömdü. Beni de susmam için korkuttu" ifadelerini kullandı. Tarafların dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, bu savunmayı yeterli bulmadı. Tursun Karabulut, mahkeme tarafından 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

BAŞKA BİR KAYIP DOSYASINDAN ÇIKAN 18 YILLIK CİNAYET

Yargılaması bugün sonuçlanan cinayet, aslında yıllar önce işlenmiş bir faili meçhul vakaydı. 2006 yılında Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaybolan Yasemin Dermenci'den uzun süre haber alınamamıştı. Dosyanın aydınlatılması, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın faili meçhul olayların çözülmesine yönelik başlattığı özel çalışma ile mümkün oldu. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2006 yılındaki bu eski dosyayı raftan indirdi.

Geçtiğimiz yıl, olayla ilgisi olmayan farklı bir kayıp dosyası kapsamında alınan ifadeler soruşturmanın seyrini tamamen değiştirdi. Bu ifadeler sırasında, Dermenci'nin 2006'da tüfekle vurularak öldürüldüğü ve ardından gömüldüğü bilgisi ortaya çıktı. Harekete geçen emniyet güçleri, yürüttükleri teknik ve fiziki takip sonucunda cinayetle bağlantısı olduğu değerlendirilen Tursun Karabulut ile 45 yaşındaki Ö.D.'yi tespit ederek gözaltına aldı.

ORMANLIK ALANDA KEPÇEYLE KEMİK ARANDI

Sorgu sürecinde Tursun Karabulut'un polise yer göstermesi üzerine arama çalışmaları Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki bir ormanlık alana kaydırıldı. Bölgeye getirilen kepçeyle yapılan kazı çalışmalarında, Yasemin Dermenci'ye ait olduğu değerlendirilen insan kemiklerine ulaşıldı. Bulunan kalıntılar üzerinde derhal DNA araştırması başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Tursun Karabulut ve Ö.D. ilk etapta tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak ilerleyen hukuki süreçte Ö.D., duruşma öncesinde serbest bırakıldı ve dava dosyasında sanık yerine "tanık" sıfatıyla yer aldı. Tüm bu sürecin sonunda ise asıl sanık Tursun Karabulut, ağırlaştırılmış müebbet cezası alarak dosyayı kapatmış oldu.