Köfte, lahmacun ve börek yiyenler dikkat! Bakanlık tek tek ifşa etti

ET ÜRÜNLERİNDE TEK TIRNAKLI VE KANATLI ETİ SKANDALI

Bakanlık uzmanlarının gerçekleştirdiği son gıda incelemelerinde, en ciddi ve vahim uygunsuzluklar yine et ve et ürünleri kategorisinde ortaya çıktı. Laboratuvar analiz sonuçlarına göre günlük hayatta sıkça tüketilen köfte, pide, kıyma, kebap, etli ekmek, lahmacun ve kavurma gibi ürünlerin içinde sakatat, kanatlı eti ve mevzuata tamamen aykırı olan tek tırnaklı (at, eşek, katır) etleri tespit edildi. Şarküteri ürünlerinde yaşanan bu skandalla birlikte, kıymalı börek harcından dondurulmuş köftelere kadar geniş bir yelpazede vatandaşın kandırıldığı resmi raporlara yansıdı.