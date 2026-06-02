Köfte, lahmacun ve börek yiyenler dikkat! Bakanlık tek tek ifşa etti
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenilirliğini sağlamak ve tüketicinin sağlığını korumak amacıyla yurt genelinde yürüttüğü laboratuvar denetimlerinin ardından taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen ürünlerin listesini güncelledi.
"Güvenilir Gıda" platformu üzerinden kamuoyuyla paylaşılan yeni listede, vatandaşa dana ve kuzu eti diye yedirilen skandal hileler tek tek ifşa edildi. Halk sağlığını hiçe sayan firmaların mercek altına alındığı denetimlerde, çok sayıda tanınmış markanın ve yerel işletmenin listeye eklendiği bildirildi.
ET ÜRÜNLERİNDE TEK TIRNAKLI VE KANATLI ETİ SKANDALI
Bakanlık uzmanlarının gerçekleştirdiği son gıda incelemelerinde, en ciddi ve vahim uygunsuzluklar yine et ve et ürünleri kategorisinde ortaya çıktı. Laboratuvar analiz sonuçlarına göre günlük hayatta sıkça tüketilen köfte, pide, kıyma, kebap, etli ekmek, lahmacun ve kavurma gibi ürünlerin içinde sakatat, kanatlı eti ve mevzuata tamamen aykırı olan tek tırnaklı (at, eşek, katır) etleri tespit edildi. Şarküteri ürünlerinde yaşanan bu skandalla birlikte, kıymalı börek harcından dondurulmuş köftelere kadar geniş bir yelpazede vatandaşın kandırıldığı resmi raporlara yansıdı.
İÇLİ KÖFTEDE SOYA, BALDA TAKLİT VE YASAKLI BOYA TUZAĞI
Güncellen kara listede hilenin sadece kırmızı etle sınırlı kalmadığı görüldü. Yapılan son incelemelerde bitkisel ürünler, çay, sirke, baharat, yağ, bal ve pekmez gibi birçok temel gıda kategorisinde de uygunsuzluklar belirlendi.
Tüketicilerin güvenerek satın aldığı süzme çiçek balı ve çam ballarında laboratuvar ortamında üretilmiş taklit ve tağşiş şurupları saptandı.
Hazır yemek sektöründe sıkça tercih edilen içli köfte ürünlerinde maliyeti düşürmek amacıyla yoğun şekilde soya kullanıldığı belirlenirken, bazı gıda ürünlerinde ise insan sağlığına zararlı yasaklı kimyasal boyaların renklendirici olarak kullanıldığı deşifre edildi.
Bakanlık, bu sahtekarlığı yapan işletmelere ağır idari para cezaları uygulandığını ve suç duyurularında bulunulduğunu hatırlatarak vatandaşları uyardı.