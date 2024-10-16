Köfteci Yusuf bakanı koltuğundan edecek iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlar ile ilgili değişiklik sinyali vermesinin ardından kulislerde isimler konuşulmaya başlandı. Hatta son günlerde gündem olan Köfteci Yusuf'un bir bakanı koltuğundan edeceği iddia edildi.

Mert Sagit Mert Sagit
Köfteci Yusuf bakanı koltuğundan edecek iddiası
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Arnavutluk ve Sırbistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretlerin ardından dönüşünde yeni dönem ile birlikte bakanlarda değişiklik olabileceğinin sinyalini vermişti. Erdoğan "Yeni süreçte hem genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde Kabine’de de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir” sözlerinin ardından kulisler hareketlendi. Hangi bakanlıklar değişebilir? Bakanlıklara kimler atanacağı konuşulurken Köfteci Yusuf'un bir bakanı koltuğundan edebileceği iddiası gündeme geldi.

KÖFTECİ YUSUF BAKANI YERİNDEN EDECEK İDDİASI

Ekonomim.com'da yer alan habere göre; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın değiştirilecek bakanlar arasında olduğu belirtildi.

 Habere göre; İbrahim Yumaklı'nın özelikle Köfteci Yusuf olayına ilişkin, AK Parti içinde yoğun eleştirildiği dile getiriliyor. Marka değeri en az 2 milyar doları olan ve yaklaşık 12 bin kişinin istihdam edildiği bir Türk markası üzerinde tartışmalı bir durumun oluşmasının Yumaklı’nın koltuğundan edeceği yönünde yorumlar yapıldığı iddia edildi.

Yumaklı'nın yerine Tarım ve Orman Bakanlığı’na Vahit Kirişci'nin tekrar getirileceği öne sürüldü.

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