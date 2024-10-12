Kokoreç ve kebaptan çıkan şok etti: Bakanlık ifşa listesi şaşırtmaya devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit veya tağşiş yapan, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdaları ve firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Liste açıklandıkça vatandaş hayrete düşüyor. Listede kuyu kebabı ve kokoreçten çıkan ürün şaşırttı...

Mert Sagit Mert Sagit
Kokoreç ve kebaptan çıkan şok etti: Bakanlık ifşa listesi şaşırtmaya devam ediyor
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Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa listesi gündemde sıcaklığını koruyor. Bakanlığın taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi çığ gibi büyüyor. Liste açıklandıkça vatandaşa neler yedirdikleri ortaya çıkıyor.

Listede naturel sızma zeytinyağında tohum yağı, kuru kekikte yabancı madde, çayda ve salçada gıda boyası, kebapta kalp ve tek tırnaklı eti, sucukta baş eti tespit edildi. Ticaret Bakanlığı firmaların isimlerini de tek tek açıklıyor.

Kokoreç ve kebaptan çıkan şok etti: Bakanlık ifşa listesi şaşırtmaya devam ediyor - Resim : 1

KEBABIN İÇİNDEN ALKOL ÇIKTI

Bakanlığın açıkladığı 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesinde Antalya'da bir kebapçının kuyu tandır kebabında tekila, yine Antalya'da kokoreçte viski ve votka tespit edildi.

Antalya'da faaliyet gösteren bir okey salonundaki gıdalarda ise viski ve rakı tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, kamu sağlığını koruma konusunda görev ve yetkilerini kararlılıkla ifa etmeyi sürdüreceğini duyurdu.

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