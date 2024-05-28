Kollar Zeyniler Hınkalı için sıvandı

Bursalı kadınlar kolları sıvadı, türküler eşliğinde coğrafi işaret alarak tescillenen 'Zeyniler Hınkalı' yaptılar.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın her yıl geleneksel olarak düzenlediği Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinin kapanış programı, Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yapıldı.

Zeyniler Köyünün marifetli kadınları, tarihten günümüze gelen Ahıska Türkleri’ne ait Zeyniler Hınkalı'na Coğrafi İşaret tescili almayı başardı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kadın elini şehrin ekonomisine ve sosyal yaşantısına daha fazla renk vermesine katkı sağladıklarını ifade etti. Oktay Yılmaz, "Kadın kooperatiflerimize ilham oluyoruz. Kadınlarımızı her alanda destekleyerek kadın elinin şehrin ekonomisine ve sosyal yaşamına daha fazla renk vermesine katkı sağlıyoruz.

Etkinlikte Bursa’nın coğrafi işaretli ürünleri olan Zeyniler Hınkalı, cevizli lokum, cantık, tahinli pide, yaprak sarması, gözleme gibi çeşit çeşit yiyecekler ikram edildi.