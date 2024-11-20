Kolonları çatlayan bina tahliye edildi

Küçükçekmece’de kolonlarında çatlaklar oluşan 6 katlı bina, riskli olduğu gerekçesiyle tahliye edildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kolonları çatlayan bina tahliye edildi
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İnönü Mahallesi 3. Özgür Sokak’ta yer alan 24 yıllık apartmanda, 17 Kasım’da bodrum kattaki kolonlarda çatlaklar oluştuğu fark edildi. Durumun belediyeye bildirilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler, bugün yaptıkları incelemeyle binanın risk taşıdığını tespit ederek tahliye kararı aldı.

Binada yaşayanlar, nakliye araçlarıyla eşyalarını taşırken, apartman sakinlerinden İhsan Güven, binanın tehlikeli olduğunu daha önce yetkililere bildirdiklerini ifade etti. Güven, "1999 Marmara Depremi sonrası yapılan ölçümlerde binamız sağlam raporu almıştı. Ancak geçtiğimiz Pazar günü sabah kolonların çatladığı haberini aldık ve durumu tekrar bildirdik. Bugün yapılan incelemeler sonrası tahliye kararı verildi. Biz de evi boşalttık." dedi.

Apartman sakinlerinin tahliye işlemleri sırasında asansör sistemi kullanarak eşyalarını taşımaya devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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