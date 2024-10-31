Kolonya deneyi korkunç bitti: 6 yaşındaki çocuk acilde

Henüz tam olarak belirlenemeyen bir sonuç kolonya şişesinden çıkan alevler, küçük oyun dünyası sıçradı ve 2. derece yanıklara yol açtı.

Yüzünde oluşan yanıklar nedeniyle ilk müdahalenin yapıldığı Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'nden, YA daha sonra 112 acil servis ambulansıyla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sorunlarla ilgili çalışmalar yapılırken, hayati projenin mevcut olduğu ve olayla ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi.