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Koltuk değneğiyle hırsızlık kamerada

Gaziantep'te 2 evden hırsızlık yapan A.N.A., park halindeki bir otomobilin camını ayağı aksadığı için kullandığı koltuk değneğiyle kırıp hırsızlık yaparken güvenlik kameralarınca görüntülenince yakalanıp, tutuklandı.

Koltuk değneğiyle hırsızlık kamerada

Kent merkezindeki bir otoparkta park halindeki bir otomobilde meydana gelen hırsızlıkla ilgili çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Kamera kayıtlarından ayağı aksadığı için kullandığı koltuk değneğiyle aracın camını kıran şüphelinin hırsızlık yaptığı belirlendi. Kayıtlardan kimliği belirlenen A.N.A., polisin çalışmasıyla yakalandı. Emniyette ifadesi alınan ve parmak izinde, geçen 11 Mayıs ile 27 Temmuz'da 2 evde meydana gelen hırsızlık olaylarının da faili olduğu belirlenen A.N.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Güvenlik kamera görüntülerinde A.N.A.'nın, otoparkta yanaştığı araçlardan birinin camını koltuk değneğiyle kırdıktan sonra içerisindeki kişisel eşyaları çaldığı ve olay yerinden ayrıldığı görülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #gaziantep
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