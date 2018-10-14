Aksaray'da koluna korkuluk demiri saplanan çocuk, kolundaki demirle birlikte hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Muhammet K. (9), Kılıçaslan Mahallesi 1328. Sokak'ta evlerinin yakınlarında oynarken demir korkuluklarının üzerine düştü.



Koluna demir korkuluk saplanan Muhammed K, ihbar üzerine olay yerine gelen Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından korkuluklar kesilerek kurtarıldı.



Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet K'nin koluna saplanan demir parçası, ameliyatla çıkartıldı.



Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.