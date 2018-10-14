Türkiye enflasyona karşı mücadelede birleşti
Türkiye enflasyona karşı mücadelede birleşti
Borsa yükselişte
Borsa yükselişte
Kaşıkçı için konsolosluk önünde bekleyiş sürüyor
Kaşıkçı için konsolosluk önünde bekleyiş sürüyor
İsrail güçleri 22 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail güçleri 22 Filistinliyi gözaltına aldı

Koluna demir parmaklık saplanan çocuk kurtarıldı

Aksaray'da koluna korkuluk demiri saplanan çocuk, kolundaki demirle birlikte hastaneye kaldırıldı.

Koluna demir parmaklık saplanan çocuk kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Muhammet K. (9), Kılıçaslan Mahallesi 1328. Sokak'ta evlerinin yakınlarında oynarken demir korkuluklarının üzerine düştü.

Koluna demir korkuluk saplanan Muhammed K, ihbar üzerine olay yerine gelen Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından korkuluklar kesilerek kurtarıldı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet K'nin koluna saplanan demir parçası, ameliyatla çıkartıldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Aksaray #kılıçaslan mahallesi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.