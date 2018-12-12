Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de operasyon yürüten askerlerin özel görüntülerini paylaştı. Karlı dağlarda bata çıka ilerleyen kahraman Mehmetçik, yaz kış demeden terör operasyonlarına devam ediyor.

Bata çıka ilerliyorlar. Kar kalınlığı 1 metreden fazla... Ellerinde tüfekleri, sırtlarında onlarca kilo ağırlığında çantaları...



Mehmetçik, yaz kış demeden ülkenin güvenliği için terör operasyonunu her noktada sürdürüyor. Bu özel görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.



Zorlu kış şartları bile terör operasyonlarına engel değil. Mehmetçik, Hakkari'nin yüksek dağlarında PKK'lılara nefes aldırmıyor.



"Korku nedir bilmeyiz biz dağların erleri, yuva yaptık göklere, baş döndüren yerlere. Komandolar Hakkari'de" mesajıyla paylaşılan görüntüler büyük beğeni aldı.



ulusal.com.tr