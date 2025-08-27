Kombi kavgası hastanede bitti! Kiracıya 5 kişi sopalarla saldırdı

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde ev sahibi ile kiracı arasında kombi nedeniyle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Durmuş köyünde ev sahibi S.A. ile kiracı A.E. arasında iki gün önce başlayan tartışmada taraflar kombinin tamirinden kimin sorumlu olduğu konusunda anlaşmazlık yaşadı. Çıkan kavgada kiracı A.E., sert bir cisimle ev sahibi S.A.’nın başına vurdu. Yaralanan ev sahibi hastaneye kaldırıldı, kiracı ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen kiracı A.E. serbest bırakıldı. Ancak şahsın serbest kaldığını öğrenen ev sahibinin yakınları, cadde ortasında kiracıya sopalarla saldırdı. Beş kişi tarafından darbedilen kiracı, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kiracı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.