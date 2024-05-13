Komiser yardımcısı, eşini ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

Acı olay, Ankara'da yaşandı. Şehir dışından izne gelen komiser yardımcısı, bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı eşini ve 2 çocuğunu beylik tabancasıyla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Komiser yardımcısı, eşini ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti
Editör: Yağmur Biçen
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Olay, sabah saatlerinde Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde yer alan Çevik Sokak’taki bir apartman dairesinde yaşandı.


Alınan bilgilere göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Veysel Öztürk (33), eşi Hasret Öztürk (33) ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine cinnet getiren koca, beylik tabancası ile önce eşine ardından da kızı Nisa Nur Öztürk ile (15) oğlu Mustafa Öztürk’e (13) ateş etti. Veysel Öztürk, saldırının ardından aynı silahla kedisini de vurdu.

Duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaşamını yitirdikleri belirlenen aile bireylerinin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, aile fertlerinin memleketleri Yozgat’ta defnedileceği öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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