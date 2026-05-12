Komşu dehşeti: Tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti!

Yalova'nın Çınarcık ilçesi, sabah saatlerinde komşular arasında çıkan ve feci şekilde sonuçlanan bir cinayet ve intihar vakasıyla sarsıldı. Kocadere köyünde yaşanan olayda, kahvehanede başlayan sözlü tartışma kısa sürede kanlı bir hesaplaşmaya dönüştü.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Komşu dehşeti: Tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti!
Yayınlanma: Güncellenme:

Edinilen bilgilere göre, Kocadere köyünde komşu oldukları belirtilen 65 yaşındaki İlhan D. ile 60 yaşındaki Özcan Özdiler arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle köy kahvehanesinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kahvehaneden ayrılan İlhan D., evine doğru gitmekte olan komşusu Özdiler’in önünü kesti. Özdiler tam evine girmek üzereyken yanındaki tabancayı çıkaran İlhan D., komşusuna kurşun yağdırdı.

JANDARMAYI GÖRÜNCE AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, vücuduna 4 kurşun isabet eden Özcan Özdiler'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet zanlısı İlhan D. ise kendisini yakalamak için bölgeye gelen jandarma ekiplerini fark edince, kaçamayacağını anlayarak elindeki tabancayla kendi yaşamına son verdi.

CENAZELER OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından, Özcan Özdiler ve İlhan D.'nin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin saptanması amacıyla otopsi işlemleri için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Jandarma ekipleri, olayın çıkış nedenine ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Son dakika: Sarıyer’de otobüs yangını!Son dakika: Sarıyer’de otobüs yangını!Yurt
Bolu Belediyesi’nde 5. Dalga: Jandarma ekipleri evrakları incelemeye aldıBolu Belediyesi’nde 5. Dalga: Jandarma ekipleri evrakları incelemeye aldıYerel Yönetimler
komşu cinayet
Günün Manşetleri
Jandarma ekipleri evrakları incelemeye aldı
2014 ALS soruları için düğmeye basıldı
Binlerce yasa dışı bahis sitesine erişim engeli
DEAŞ’ın kripto kasasına darbe
İBB Ağaç A.Ş. operasyonunda son durum
Kocaeli’de feci kaza! İşçi servisi ile tır çarpıştı
Saadet Partisi Genel Başkanı Ulusal Kanal’a konuştu
Burcu Köksal yarın AK Parti’ye katılıyor
Aydın’da usulsüz rapor skandalı
Trump hayal kırıklığını itiraf etmek zorunda kaldı!
Çok Okunanlar
350 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 350 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına sert uyarı: "Sakın bunu yapmayın!" İslam Memiş’ten altın yatırımcısına sert uyarı: "Sakın bunu yapmayın!"
Altın fiyatlarında hareketlilik! 12 Mayıs Salı güncel rakamlar Altın fiyatlarında hareketlilik! 12 Mayıs Salı güncel rakamlar
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Gazete manşetleri 12 Mayıs Salı Gazete manşetleri 12 Mayıs Salı