Komşu dehşeti: Tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti!

Edinilen bilgilere göre, Kocadere köyünde komşu oldukları belirtilen 65 yaşındaki İlhan D. ile 60 yaşındaki Özcan Özdiler arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle köy kahvehanesinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kahvehaneden ayrılan İlhan D., evine doğru gitmekte olan komşusu Özdiler’in önünü kesti. Özdiler tam evine girmek üzereyken yanındaki tabancayı çıkaran İlhan D., komşusuna kurşun yağdırdı.

JANDARMAYI GÖRÜNCE AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, vücuduna 4 kurşun isabet eden Özcan Özdiler'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet zanlısı İlhan D. ise kendisini yakalamak için bölgeye gelen jandarma ekiplerini fark edince, kaçamayacağını anlayarak elindeki tabancayla kendi yaşamına son verdi.

CENAZELER OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından, Özcan Özdiler ve İlhan D.'nin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin saptanması amacıyla otopsi işlemleri için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Jandarma ekipleri, olayın çıkış nedenine ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı.