Komşu kavgasında vahşet! Önce vurdu, sonra evini ve aracını yaktı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Cinayetin hemen ardından kurbanın evini ve aracını ateşe veren şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Komşu kavgasında vahşet! Önce vurdu, sonra evini ve aracını yaktı
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Olay, Çatalzeytin ilçesine bağlı Güneşler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki S.T. ile 64 yaşındaki komşusu Yakup Açıkgöz arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Giderek büyüyen tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. S.T., yanında bulunan silahla komşusu Yakup Açıkgöz'e ateş etti.

SİLAHLI SALDIRININ ARDINDAN ORTALIĞI ATEŞE VERDİ

Kurşunların hedefi olan Yakup Açıkgöz olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı kavga esnasında E.F. ise yaralandı. Cinayetin ardından S.T., hayatını kaybeden Açıkgöz'e ait evi ve aracı da ateşe vererek kundakladı. Çıkan yangın sırasında vücudunda yanıklar oluşan D.A. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, yaralılar E.F. ve D.A.'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Ateşe verilen araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, evde de büyük çapta hasar meydana geldi.

Olayın ardından cinayet ve kundaklama şüphelisi S.T., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Güneşler köyünde güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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