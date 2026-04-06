Komşular arasında kedi besleme kavgası: Balta ile saldırdı, oğul yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde komşular arasında çıkan tartışma yaralanmayla sonuçlandı. Sokak kedilerine yiyecek verme anlaşmazlığı nedeniyle başlayan kavgada, babasına yönelik baltalı saldırıyı engellemeye çalışan bir kişi kolundan darbe alarak hastanede tedavi altına alındı.

KEDİ BESLEME TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, dün akşam saatlerinde 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 59 yaşındaki M.K. ile 60 yaşındaki komşusu İ.V. arasında sokakta bulunan kedilere yiyecek verilmesi meselesi nedeniyle bir tartışma başladı. Komşular arasında sözlü olarak başlayan bu tartışma, tarafların sakinleşememesi üzerine kısa sürede büyüyerek şiddetli bir kavgaya evrildi.

Kavganın hararetlenmesiyle birlikte İ.V.'nin elindeki balta ile komşusu M.K.'nin başına vurmaya çalıştığı öne sürüldü. Bu esnada olay yerinde bulunan M.K.'nin 33 yaşındaki oğlu N.K., babasını hedef alan saldırıyı önlemek için hızla araya girdi. Babasını korumak refleksüyle kolunu araya koyan N.K., savrulan baltanın koluna isabet etmesi sonucu yaralandı.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR, İNCELEME SÜRÜYOR

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kolundan yaralanan N.K.'ye ilk müdahaleyi kendi evlerinde yaptı. Yaralı genç, buradaki müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan baltalı saldırıya ve yaralanma olayına rağmen, baba M.K. ve oğlu N.K.'nin komşuları İ.V.'den şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.