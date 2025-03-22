Komşular arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde apartman sakinleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ortak alan kullanımı nedeniyle başladığı öne sürülen kavgada, 39 yaşındaki Yusuf B. hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Komşular arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı!
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde komşular arasında yaşanan anlaşmazlık faciayla sonuçlandı. Barış Mahallesi 1819/1 Sokak'taki bir apartmanda, ortak alan kullanımı nedeniyle çıktığı belirtilen tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında 39 yaşındaki Yusuf B., silahla vurularak ağır yaralandı. Aynı olayda 3 kişi de darp sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak ağır yaralanan Yusuf B., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer 3 yaralının ise sağlık durumlarının kontrol altında olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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