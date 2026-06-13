Komşulara ''çocuğum düştü'' dedi, kayıplara karıştı: 30 yaşındaki anne ve üç çocuğu 4 gündür aranıyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde 4 gün önce kaybolan 30 yaşındaki Fatma Şen ve 3, 5 ve 6 yaşlarındaki çocukları her yerde aranıyor.

Eşi Mustafa Şen, olayın yeni taşınacakları evde hazırlık yapıldığı sırada yaşandığını söyledi. Mustafa Şen'in aktardığına göre, kayınpederi ve kayınvalidesi tarlaya gittikten sonra Fatma Şen, komşulara çocuğunun düştüğünü ve gitmesi gerektiğini söyleyerek çocuklarıyla birlikte evden ayrıldı.

OTOBÜS BİLETİ İZİ KIRIKKALE'YE ÇIKTI

Dört gündür eşi ve çocuklarını aradıklarını belirten Mustafa Şen, kendi çabalarıyla yaptıkları araştırmada Fatma Şen'in Kütahya'dan Kırıkkale'ye otobüs bileti aldığını öğrendiklerini söyledi. Eşinin ve çocuklarının akıbetini bilmediklerini dile getiren Şen, çocuklarının sağ salim bulunmasını istediğini kaydetti.

3 YAŞINDAKİ MURAT'IN TEDAVİ GÖRMESİ GEREKİYOR

Fatma Şen'in kız kardeşi Emine Bülbül, kayıp çocukların 3, 5 ve 6 yaşlarında olduğunu belirterek sağlık durumlarıyla ilgili önemli bir ayrıntıyı paylaştı. Bülbül, 3 yaşındaki Murat'ın ayağındaki rahatsızlık nedeniyle düzenli tedavi görmesi gerektiğini söyledi. Ablasının birileri tarafından kandırılmış olabileceğini öne süren Bülbül, elde ettikleri bilgilere göre Fatma Şen'in Kütahya Otogarı'ndan Kırıkkale'ye gittiğini, ancak sonrasına ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşamadıklarını ifade etti.

Baba Murat Bülbül de kızından çok küçük yaştaki torunlarının güvenliğinden endişe duyduğunu belirterek, yetkililerden yardım talebinde bulundu. Bülbül, devlet yetkililerinden destek beklediklerini söyledi.

Ailenin başvurusu üzerine harekete geçen polis ekiplerinin, kayıp anne ve üç çocuğunun bulunması için başlattığı çalışmalar sürüyor.