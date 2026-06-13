Komşulara ''çocuğum düştü'' dedi, kayıplara karıştı: 30 yaşındaki anne ve üç çocuğu 4 gündür aranıyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Fatma Şen ve en büyüğü 6 yaşında olan üç çocuğu ortadan kayboldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Komşulara ''çocuğum düştü'' dedi, kayıplara karıştı: 30 yaşındaki anne ve üç çocuğu 4 gündür aranıyor
Yayınlanma:

Kütahya'nın Emet ilçesinde 4 gün önce kaybolan 30 yaşındaki Fatma Şen ve 3, 5 ve 6 yaşlarındaki çocukları her yerde aranıyor.

Eşi Mustafa Şen, olayın yeni taşınacakları evde hazırlık yapıldığı sırada yaşandığını söyledi. Mustafa Şen'in aktardığına göre, kayınpederi ve kayınvalidesi tarlaya gittikten sonra Fatma Şen, komşulara çocuğunun düştüğünü ve gitmesi gerektiğini söyleyerek çocuklarıyla birlikte evden ayrıldı.

OTOBÜS BİLETİ İZİ KIRIKKALE'YE ÇIKTI

Dört gündür eşi ve çocuklarını aradıklarını belirten Mustafa Şen, kendi çabalarıyla yaptıkları araştırmada Fatma Şen'in Kütahya'dan Kırıkkale'ye otobüs bileti aldığını öğrendiklerini söyledi. Eşinin ve çocuklarının akıbetini bilmediklerini dile getiren Şen, çocuklarının sağ salim bulunmasını istediğini kaydetti.

3 YAŞINDAKİ MURAT'IN TEDAVİ GÖRMESİ GEREKİYOR

Fatma Şen'in kız kardeşi Emine Bülbül, kayıp çocukların 3, 5 ve 6 yaşlarında olduğunu belirterek sağlık durumlarıyla ilgili önemli bir ayrıntıyı paylaştı. Bülbül, 3 yaşındaki Murat'ın ayağındaki rahatsızlık nedeniyle düzenli tedavi görmesi gerektiğini söyledi. Ablasının birileri tarafından kandırılmış olabileceğini öne süren Bülbül, elde ettikleri bilgilere göre Fatma Şen'in Kütahya Otogarı'ndan Kırıkkale'ye gittiğini, ancak sonrasına ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşamadıklarını ifade etti.

Baba Murat Bülbül de kızından çok küçük yaştaki torunlarının güvenliğinden endişe duyduğunu belirterek, yetkililerden yardım talebinde bulundu. Bülbül, devlet yetkililerinden destek beklediklerini söyledi.

Ailenin başvurusu üzerine harekete geçen polis ekiplerinin, kayıp anne ve üç çocuğunun bulunması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

13 Haziran 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?13 Haziran 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?Ekonomi
Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlarYola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlarYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kütahya kayıp
Günün Manşetleri
Diyarbakır Dicle'de Askeri Balta cinayeti aydınlatıldı
Yerli lokomotif dünya pazarına açıldı
CHP'de 'mutlak butlan' kararı ve siyasi gelişmeler
16 ülkede yakalanan 90 şahıs Türkiye'ye iade edildi
Knidos Ören Yeri'nde çevre düzenlemesi tamamlandı
MİT düğmeye bastı, büyük vurgun önlendi!
Milyarlık sanal kumar tezgahı çöktü
Giresun merkezli yasa dışı bahis operasyonu
Çıplak arama iddiasına soruşturma
LGS sınavı için hangi tedbirler alındı?
Çok Okunanlar
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Gazete manşetleri 13 Haziran Cumartesi Gazete manşetleri 13 Haziran Cumartesi
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
900 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 900 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu