Komşuların park kavgası kanlı bitti! Baba ile oğlunu art arda bıçaklayan şahıs tutuklandı!

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi 23075 Sokak üzerinde meydana geldi. Komşular arasında araç parkı nedeniyle başlayan sözlü tartışma, tansiyonun yükselmesiyle kısa sürede fiziksel bir kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında şüpheli T.B., yanında bulundurduğu bıçakla komşusu R.Ö. ile oğlu B.Ö.'yü çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı.

YARALI BABA OĞUL HASTANEYE KALDIRILDI

Kanlı biten kavganın ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Gelen ihbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, yaralanan baba ve oğluna ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. R.Ö. ve B.Ö., daha sonra ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli T.B.'yi kısa sürede gözaltına aldı. Şahıs, emniyetteki işlemleri öncesinde sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Sağlık kontrolü sırasında şüphelinin görüntülerini almak isteyen basın mensupları ise T.B.'nin yakınlarının tepkisiyle karşılaştı. Şüphelinin yakınları gazetecilere müdahale ederek, "Bu görüntüyü kullanmana izin vermiyorum. Çekme kardeşim" ifadelerini kullandı.

KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hastanede sağlık kontrolü tamamlanan T.B., daha sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan T.B., hakimlik tarafından "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.