Komşuların park kavgası kanlı bitti! Baba ile oğlunu art arda bıçaklayan şahıs tutuklandı!

Burdur'da komşular arasında araç park etme meselesi yüzünden başlayan ve baba ile oğlunun yaralanmasıyla sonuçlanan kavgada yeni bir gelişme yaşandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Komşuların park kavgası kanlı bitti! Baba ile oğlunu art arda bıçaklayan şahıs tutuklandı!
Yayınlanma:

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi 23075 Sokak üzerinde meydana geldi. Komşular arasında araç parkı nedeniyle başlayan sözlü tartışma, tansiyonun yükselmesiyle kısa sürede fiziksel bir kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında şüpheli T.B., yanında bulundurduğu bıçakla komşusu R.Ö. ile oğlu B.Ö.'yü çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı.

YARALI BABA OĞUL HASTANEYE KALDIRILDI

Kanlı biten kavganın ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Gelen ihbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, yaralanan baba ve oğluna ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. R.Ö. ve B.Ö., daha sonra ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli T.B.'yi kısa sürede gözaltına aldı. Şahıs, emniyetteki işlemleri öncesinde sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Sağlık kontrolü sırasında şüphelinin görüntülerini almak isteyen basın mensupları ise T.B.'nin yakınlarının tepkisiyle karşılaştı. Şüphelinin yakınları gazetecilere müdahale ederek, "Bu görüntüyü kullanmana izin vermiyorum. Çekme kardeşim" ifadelerini kullandı.

KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hastanede sağlık kontrolü tamamlanan T.B., daha sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan T.B., hakimlik tarafından "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunİstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunYurt
Hamur kesme makinesine elini kaptıran genç işçinin eli koptu, görenler fenalık geçirdi!Hamur kesme makinesine elini kaptıran genç işçinin eli koptu, görenler fenalık geçirdi!Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

burdur bıçaklı kavga
Günün Manşetleri
Ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı
FETÖ'nün suikast timindeydi
İşte "Millî Dayanışma" kanununun tüm detayları
Gazze'de acı bilanço ağırlaşıyor!
Avcılar Belediyesi'ne ihaleye fesat operasyonu!
YAŞ kararlarında dikkat çeken ayrıntı
Meteoroloji 5 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı!
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı
Kılıçdaroğlu 3 yıl sonra Meclis kürsüsünde!
"Terörsüz Türkiye" çerçeve yasasının adı belli oldu!
Çok Okunanlar
5 Milyon 800 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 5 Milyon 800 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
Meteoroloji 5 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! Meteoroloji 5 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı!
Korkutan deprem: 6,3 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası artçı uyarısı yapıldı Korkutan deprem: 6,3 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası artçı uyarısı yapıldı
Son dakika: Meteoroloji 28 il için kırmızı alarm verdi! Termometreler rekor kıracak Son dakika: Meteoroloji 28 il için kırmızı alarm verdi! Termometreler rekor kıracak
Araç sahiplerine müjde: Motorin fiyatlarında büyük düşüş! İşte güncel rakamlar Araç sahiplerine müjde: Motorin fiyatlarında büyük düşüş! İşte güncel rakamlar