Komşusunu kurtarmak için alevlerin arasına dalmıştı: Acı haber geldi!

Tokat'ın Niksar ilçesinde komşusunun yanan evine yardım etmek amacıyla giren Zübeyde Şimşek, ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Şimşek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar
Olay, 12 Nisan'da ilçeye bağlı Melikgazi Mahallesi'nde meydana geldi. S.G.’ye ait olan iki katlı evde, içeride kimsenin bulunmadığı bir esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini gören komşu Zübeyde Şimşek, durumu kontrol etmek üzere binaya yöneldi.

YARDIM ETMEK İÇİN KAPIYI KIRIP İÇERİ GİRDİ

Ev sahibine yardım etmek isteyen Zübeyde Şimşek, evin arka kapısını kırarak içeri girdi. Bu sırada ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, evde bir kişinin olabileceği ihtimali üzerine yoğun dumanın kapladığı yapıya girerek arama çalışması başlattı. İtfaiye erleri, yaptıkları aramada Zübeyde Şimşek’e baygın halde ulaştı.

Ağır yaralı olarak binadan çıkarılan Zübeyde Şimşek, hızla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalelerin ardından durumu ciddiyetini koruyan kadın, Kayseri’deki bir başka hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Zübeyde Şimşek, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

