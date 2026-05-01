Komşusunun bilezikleri için dehşet saçmıştı! Lojman cinayetinde sanıklar hakim karşısında

Siirt'te 17 Aralık 2025 tarihinde iki çocuk annesi 39 yaşındaki Gülhan Börülce'nin lojmanda bıçaklanmış halde ölü bulunmasıyla ilgili başlatılan hukuki süreç devam ediyor. Olayın ardından cinayet şüphelisi olarak tutuklanan maktulün komşusu Şükrü K. ile eşi Fatma K., hazırlanan iddianamenin Siirt 1’inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesinin ardından ilk duruşma için hakim karşısına çıktı.

Soruşturma aşamasında elde edilen bilgilere göre, olay günü lojmanda hayatını kaybeden Gülhan Börülce'ye ait bilezikler çalındı. Yürütülen çalışmalarda, tutuklu sanık Şükrü K.'nın olay günü Börülce'den çaldığı söz konusu bileziklerden 3'ünü bir kuyumcuda satarken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Olayın ardından Şükrü K. ve eşi Fatma K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAPI FOTOĞRAFINI ÇEKEN ZANLIDAN "ÖLDÜRMEYİ DÜŞÜNMEDİM" SAVUNMASI

Siirt 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada savunma yapan Şükrü K., cinayeti önceden tasarlamadığını ve olayın kendi kontrolü dışında ilerlediğini iddia etti. Olaydan önce Gülhan Börülce'nin evde yalnız olup olmadığını anlamak amacıyla birkaç kez kapının fotoğrafını çektiğini belirten sanık, daha önceki ifadelerini mahkeme huzurunda tekrar etti. Şükrü K. savunmasında olay planının sadece hırsızlık üzerine kurulduğunu ileri sürerek, ''Altınları almak için plan yaptım ancak öldürmeyi düşünmedim" dedi. Davanın diğer tutuklu sanığı Fatma K. ise hakkındaki suçlamaları tamamen reddederek olaydan haberi olmadığını savundu. Mahkeme heyetine verdiği ifadede Şükrü K.'nın eylemlerini bilmediğini ileri süren Fatma K., "Eşimin böyle bir şey yaptığını bilmiyordum. Eğer bilseydim ihbar ederdim. Eşimle sık sık tartışıyorduk, boşanmayı düşünüyordum. Çocuklarım nedeni ile bu kararımdan vazgeçtim. Olayla ilgili herhangi bir bağlantım yok'' diye konuştu.

Tarafların savunmalarını dinleyen ve dosyadaki mevcut delil durumunu değerlendiren mahkeme heyeti, sanıklar Şükrü K. ile Fatma K.'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Yargılamanın sürdürülmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşma 12 Mayıs tarihine ertelendi.