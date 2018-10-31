banner997
44 TRT çalışanına istenilen ceza belli oldu
44 TRT çalışanına istenilen ceza belli oldu
Kömür ocağında göçük
Kömür ocağında göçük
En iyi 50 teknik adam arasında o da var
En iyi 50 teknik adam arasında o da var
Evinin altında yetiştiriyor: Tam 500 adet!
Evinin altında yetiştiriyor: Tam 500 adet!

Kömür ocağında göçük

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde faaliyette olan kömür ocağında toprak kayması meydana geldi. Bir işçi toprağın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kömür ocağında göçük

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Kışlaköy Kömür Havzası'nda bir işçi toprak altında kaldı. Yaralanan işçi, hayatını kaybetti.

Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü Kışlaköy Kömür Sahası'ndaki maden özel bir işletmeye ait. Ocakta toprak alımı yapıldığı sırada göçük meydana geldi. Formenlik yapan Mustafa Arslan, toprak altında kaldı.

İşçilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılan Arslan, Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arslan, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Bölgeye sevk edilen AFAD ve Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri tedbir amaçlı bekletiliyor. 

Bu arada, ekiplerin yaptığı arama sonucu, toprak altında başka bir işçinin bulunmadığı belirlendi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Elbistan #Kahramanmaraş
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.