Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde faaliyette olan kömür ocağında toprak kayması meydana geldi. Bir işçi toprağın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Kışlaköy Kömür Havzası'nda bir işçi toprak altında kaldı. Yaralanan işçi, hayatını kaybetti.



Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü Kışlaköy Kömür Sahası'ndaki maden özel bir işletmeye ait. Ocakta toprak alımı yapıldığı sırada göçük meydana geldi. Formenlik yapan Mustafa Arslan, toprak altında kaldı.



İşçilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılan Arslan, Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arslan, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Bölgeye sevk edilen AFAD ve Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri tedbir amaçlı bekletiliyor.



Bu arada, ekiplerin yaptığı arama sonucu, toprak altında başka bir işçinin bulunmadığı belirlendi.



ulusal.com.tr