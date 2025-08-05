Kömürlük temizlendi: İçinden Taşkın Paşa’ya ait 600 yıllık yapı çıktı
Ürgüp’e bağlı Taşkınpaşa köyünde bir kömürlükte 600 yıllık tekke yapısı ortaya çıkarıldı. Sanat tarihçileri yapının Taşkın Paşa tarafından inşa ettirilen ilk ibadethane olduğunu belirtiyor.
Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde 600 yıllık bir yapı gün yüzüne çıkarıldı. Köyde boşaltılan bir kömürlükte ortaya çıkan yapının, köyün kurucusu Taşkın Paşa tarafından ibadethane olarak yaptırıldığı düşünülüyor.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyelerinin yaptığı incelemeye NEVÜ Rektörü Semih Aktekin de katıldı. Yapının sahibi 63 yaşındaki Mehmet Esen, “Taşkın Paşa’nın 6. kuşak torunuyuz. Burasının cami olduğu söylenirdi, şimdi külliyeye bağlı bir yapı olduğu belirlendi” dedi.
NEVÜ Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Savaş Maraşlı, yapının tekke veya dergâh olarak işlev gördüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Kandillikler, nişler, ocaklar şeyhin yaşam alanı olduğunu gösteriyor. Misafirlerin ağırlandığı, açların doyurulduğu bir yer olduğu anlaşılıyor. 600 yıllık bu yapı daha önce hiçbir literatürde geçmiyor, ilk kez ortaya çıkarıldı.”
Doç. Dr. Alper Altın ise yapıdaki süslemelerin Eretna dönemine ait olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:
“Cephe tasarımı ve süslemeler Emir Taşkın dönemine işaret ediyor. Mihrap nişi bulunması, burada namaz kılındığını gösteriyor. Kitabeler ve süslemeler üzerinde yürütülen analizlerle yapının işlevi detaylandırılacak.”
Sanat tarihçileri, yapının Selçuklu ve beylikler dönemi süsleme anlayışı ile inşa edildiğini ve korunaklı yapısı sayesinde günümüze kadar zarar görmeden ulaşabildiğini vurguladı. Çalışmaların sürdüğü yapının detaylarının önümüzdeki dönemde açıklanması bekleniyor.