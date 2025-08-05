Kömürlük temizlendi: İçinden Taşkın Paşa’ya ait 600 yıllık yapı çıktı

NEVÜ Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Savaş Maraşlı, yapının tekke veya dergâh olarak işlev gördüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kandillikler, nişler, ocaklar şeyhin yaşam alanı olduğunu gösteriyor. Misafirlerin ağırlandığı, açların doyurulduğu bir yer olduğu anlaşılıyor. 600 yıllık bu yapı daha önce hiçbir literatürde geçmiyor, ilk kez ortaya çıkarıldı.”