'Komutanımı çağırın’ diye dövmüştü: Otobüsteki saldırganın 36 suç kaydı çıktı

Bursa’da belediye otobüsünde tartıştığı genci darbeden şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı ve 36 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
'Komutanımı çağırın’ diye dövmüştü: Otobüsteki saldırganın 36 suç kaydı çıktı
Yayınlanma:

Sosyal medyada gündem olan Bursa’daki belediye otobüsünde yaşanan saldırıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tartıştığı genci tekme tokat darbeden şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Mümin E.’nin, emniyette yapılan incelemelerde 36 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ifadesinde, “Komutanıma bıçak çekmişsin, ben komutanımı koruyorum” dediği, ayrıca akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde değerlendirme yapıldığı öğrenildi.

Şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesi Alaşar Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde seyir halindeki 91/G numaralı belediye otobüsünde meydana geldi. Otobüste yolculuk yapan İsmail T. (23) ile Mümin E. (32) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mümin E., genç yolcuya tekme ve yumruklarla saldırdı. O anlarda saldırganın, darbettiği kişinin başında bekleyerek “Komutanımı çağırın” diye bağırdığı görüldü. Yaşananlar çevredeki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alırken, darbedilen İsmail T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Meteoroloji uyardı: Cuma günü 37 şehrimize kuvvetli yağış geliyor!Meteoroloji uyardı: Cuma günü 37 şehrimize kuvvetli yağış geliyor!Yurt
Güllü'nün oğlu Tuğberk Gülter’den azmettiricilik yanıtı: "Ben düşüncelerimi aktarmayayım"Güllü'nün oğlu Tuğberk Gülter’den azmettiricilik yanıtı: "Ben düşüncelerimi aktarmayayım"Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

bursa belediye otobüsü
Günün Manşetleri
Erdoğan Pezeşkiyan ile görüştü
Rezervlerde tarihi rekor kırıldı!
Ziraat Bankası, Basketbol Türkiye Kupası’nın isim sponsoru oldu
Yılın ilk faiz kararı belli oldu
Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
Esnaf için 100 milyon liralık finansman sağlanacak
Nusaybin'deki bayrak saldırısının failleri belirlendi
Tüketici güven endeksinde ocak ayı rakamları belli oldu
Bedelli askerlik yerleri belli oldu
"Türkiye artık transit göç rotası değil!"
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar veriyor? Hangi banka ne kadar veriyor?
LPG, benzin, motorin... Bugün litresi kaç TL oldu? LPG, benzin, motorin... Bugün litresi kaç TL oldu?
Cuma günü 37 şehrimize kuvvetli yağış geliyor! Cuma günü 37 şehrimize kuvvetli yağış geliyor!
Yarın sabah elektrikler gidecek: Kesinti programı açıklandı Yarın sabah elektrikler gidecek: Kesinti programı açıklandı
Altında "Grönland" etkisi! Altında "Grönland" etkisi!