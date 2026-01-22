'Komutanımı çağırın’ diye dövmüştü: Otobüsteki saldırganın 36 suç kaydı çıktı

Sosyal medyada gündem olan Bursa’daki belediye otobüsünde yaşanan saldırıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tartıştığı genci tekme tokat darbeden şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Mümin E.’nin, emniyette yapılan incelemelerde 36 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ifadesinde, “Komutanıma bıçak çekmişsin, ben komutanımı koruyorum” dediği, ayrıca akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde değerlendirme yapıldığı öğrenildi.

Şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesi Alaşar Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde seyir halindeki 91/G numaralı belediye otobüsünde meydana geldi. Otobüste yolculuk yapan İsmail T. (23) ile Mümin E. (32) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mümin E., genç yolcuya tekme ve yumruklarla saldırdı. O anlarda saldırganın, darbettiği kişinin başında bekleyerek “Komutanımı çağırın” diye bağırdığı görüldü. Yaşananlar çevredeki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alırken, darbedilen İsmail T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.