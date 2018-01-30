İzmir'de, gidiş-geliş 26 kilometre uzunluğundaki Konak Tramvay hattında ray döşeme çalışmaları tamamladı. Araçlar şubat ayının ortasında deneme seferlerine başlayacak. Seferlerle günlük ortalama 95 bin yolcu taşınacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım için başlattığı raylı sistem yatırımında önemli bir aşama tamamlandı. Konak Tramvayı'nda sona gelindi. Fahrettin Altay ile Halkapınar arasında çift hat olarak inşa edilen toplam 25,6 km uzunluğundaki ray döşeme çalışması bitti.



Mithatpaşa karayolu alt geçit çalışmaları nedeniyle bekletilen 50 metrelik son raylar da tamamlanarak Fahrettin Altay-Halkapınar hattı buluştu.



Ray imalatı tamamlanan hattaki elektrifikasyon, sinyalizasyon, yol, yeşil alan düzenleme ve trafik güvenliği ile ilgili çalışmalar devam ediyor. 18 duraktan oluşan Konak Tramvayı'nda deneme seferleri Şubat ayı ortasında başlayacak. 6 trafo binası, 40 adet makas, Halkapınar'da atölye ve yönetim binası ile depolama tesisinin de yer aldığı Konak Tramvayı, test sürüşlerinin ardından İzmirlilerin hizmetine girecek.



Tramvay iç ve dış tasarımında mavi ve turkuaz tonlarıyla deniz kenti vurgusu yapıldı. Vagonlar 32 metre uzunluğunda ve 285 yolcu taşıma kapasitesine sahip. Yapılan fizibilite çalışmalarına göre, Konak hattında günlük ortalama 95 bin yolcu taşınacak.







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