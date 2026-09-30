Kontak Çevirmeden Önce Bu Listeye Bakın: 30 Eylül Çarşamba Haritası Kırmızıya Döndü

30 Eylül 2026 Çarşamba günü yayımlanan güncel rapora göre; Aydın-Denizli Otoyolu, Niğde-Pozantı Otoyolu, Ankara-Konya aksı ve Rize sahil koridoru başta olmak üzere kilit arterlerde üstyapı onarımı, kavşak düzenlemesi, köprü sanat yapıları ve yatay işaretleme mesaisi nedeniyle tam yön kapatmaları, şerit iptalleri ve karşı platformdan çift yönlü aktarmalar uygulanıyor.

KGM yetkilileri, özellikle otoyollardaki tek şerit sıkışmalarına, bölünmüş yollardaki çift yönlü aktarma noktalarına ve sahil yolundaki geniş çaplı daraltmaya karşı sürücülerin takip mesafelerini korumaları, hız sınırlarına ve güzergahtaki yönlendirme levhalarına harfiyen riayet etmeleri gerektiğini hatırlattı.

İşte bölge bölge ve güzergah güzergah çarşamba gününe ait detaylı yol haritası:

EGE VE AKDENİZ OTOYOLLARINDA KRİTİK ŞERİT DARALTMALARI

Aydın - Denizli Otoyolu (0-1. km): Aydın istikametinde yürütülen üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle sağ ve orta şeritler araç trafiğine tamamen kapatılmıştır. Ulaşım yalnızca sol şerit üzerinden kontrollü olarak verilmektedir.

Niğde - Pozantı Otoyolu (3-8. km): 5 kilometrelik kesimde sürdürülen üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik akışı Niğde yönünden kontrollü olarak aktarılmaktadır.

BAŞKENT VE MARMARA BAĞLANTI YOLLARINDA ÇİFT YÖN ALARMI

Ankara - Konya Yolu (34-37. km / Emirler Mevkii): Yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe tamamen kapatılmıştır. Ulaşım karşı istikametten iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanmaktadır.

İnegöl - Bozüyük Yolu (31-34. km): Yol yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılmış olup, trafik akışı Ankara-Bursa yönünden iki yönlü olarak sürdürülmektedir.

Adapazarı - Karasu Yolu (6-8. km): Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin güzergahtaki yönlendirme işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekmektedir.

KARADENİZ'DE 56 KİLOMETRELİK ÇİZGİ MESAİSİ VE KAVŞAK KAPATMASI

İyidere - Rize - Pazar Yolu (0-56. km): Karadeniz sahil aksı boyunca devam eden yatay işaretleme (yol çizgisi) çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde de ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Karabük - Araç Yolu (2-4. km / Sanayi Kavşağı): Kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Karabük istikameti trafiğe tamamen kapatılmıştır. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak aktarılmaktadır.

Çorum - Merzifon Yolu (57. km): Fiber optik kablo altyapı tesisi çalışmaları sürdürüldüğünden çalışma alanında kontrollü geçiş uygulanmaktadır.

İÇ ANADOLU, AKDENİZ VE DOĞU GÜZERGAHLARI

Malatya - Elazığ Yolu (68-69. km): Handere-2 Köprüsü'nde sürdürülen sanat yapıları onarım ve bakım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü şeritler üzerinden ilerlemektedir.

Seydişehir - Akseki Yolu (30-33. km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle bölgeden geçecek sürücülerin hız limitlerine ve takip mesafelerine uymaları önem taşımaktadır.