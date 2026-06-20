Konteyner kentte dehşet: Ayrılmak isteyen nişanlısını ve babasını vurdu!

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Koçören Mahallesi'nde yer alan konteyner kent, geçtiğimiz gece silahlı bir saldırıya sahne oldu. Yaklaşık 6 ay önce nişanlanan Lamiya Azazi ile Üstün Ç. arasında bir süredir çeşitli anlaşmazlıklar yaşanıyordu.

Meydana gelen bu sorunların büyümesi üzerine Lamiya Azazi, nişanlısından ayrılma kararı aldığını bildirdi. Kararı kabullenmeyen Üstün Ç., gece saatlerinde depremzede ailenin barındığı konteynere yanında getirdiği tabancayla baskın düzenledi.

SİLAHLI BASKINDAN KURTULAMADILAR

İçeri giren şüpheli, elindeki silahı ateşleyerek önce ayrılık kararı alan nişanlısı Lamiya Azazi'yi, ardından da 65 yaşındaki babası Yusuf Azazi'yi vurdu. Çevredeki vatandaşların silah seslerini duyması üzerine bölgeye ivedilikle sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahale ve kontrollerde, baba ve kızının aldıkları kurşun yaraları sebebiyle hayatını kaybettiği saptandı. Bölgedeki güvenlik önlemleri altında yapılan detaylı incelemelerin ardından cenazeler otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Çifte cinayetin ardından bölgeden uzaklaşan faili yakalamak üzere jandarma ekipleri tarafından hızlı bir operasyon başlatıldı. Ekiplerin yürüttüğü takip çalışmaları sonucunda damat adayı Üstün Ç., olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma komutanlığındaki ifade ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edilen şahıs, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Şüpheli, Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.