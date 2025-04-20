Kontrolden çıkan cip evin balkonuna çarptı: 1 kişi yaralandı

Edirne’nin Mithat Vardar Caddesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, T.K. yönetimindeki 22 AEJ 280 plakalı cip kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, yol seviyesinden daha aşağıda bulunan bir evin balkonuna çarptı.

Kaza sırasında cip, kot farkı bulunan evin balkon kısmında asılı kaldı. Araç büyük bir gürültüyle dururken, çevredekiler panikle dışarı çıktı. Balkonun çökme tehlikesine karşı polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaza sırasında araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.