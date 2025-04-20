Kontrolden çıkan cip evin balkonuna çarptı: 1 kişi yaralandı

Edirne'de kontrolden çıkan bir cip, kot farkı nedeniyle bir evin balkonuna çarptı. Kazada araçta bulunan yolcu yaralanırken, cip balkonun ucunda asılı kaldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kontrolden çıkan cip evin balkonuna çarptı: 1 kişi yaralandı
Yayınlanma: Güncellenme:

Edirne’nin Mithat Vardar Caddesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, T.K. yönetimindeki 22 AEJ 280 plakalı cip kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, yol seviyesinden daha aşağıda bulunan bir evin balkonuna çarptı.

Kaza sırasında cip, kot farkı bulunan evin balkon kısmında asılı kaldı. Araç büyük bir gürültüyle dururken, çevredekiler panikle dışarı çıktı. Balkonun çökme tehlikesine karşı polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaza sırasında araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Yurtta yağış alarmı! O tarihten itibaren herkes hazırlıklı olsunYurtta yağış alarmı! O tarihten itibaren herkes hazırlıklı olsunYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

Günün Manşetleri
Sürücü belgesi affı çıkacak mı?
Narkokapan operasyonunda dev tutuklama dalgası!
İran Ordu Günü Ankara'da coşku ile kutlandı
Sahte çağrı merkeziyle 144 kişiyi dolandırdılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
32 ilde ehliyet sınavı vurgununa dev operasyon
Özel hastanelerde yeni dönem
Suç örgütüne büyük darbe!
Sınır ötesi operasyon!
ABD, Suriye yönetimiyle normalleşmek için bazı koşullar iletti
Çok Okunanlar
Altından daha fazla kazandırıyor Altından daha fazla kazandırıyor
5 milyon TL konut kredisi çekecekler dikkat! 5 milyon TL konut kredisi çekecekler dikkat!
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
Yurtta yağış alarmı! Yurtta yağış alarmı!
Akaryakıtta son durum ne? Akaryakıtta son durum ne?