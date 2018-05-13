Kaza, saat 09.00 sıralarında, TEM yolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi.Kaynak: DHA
Ankara yönüne giden Mehmet Yıldırım yönetimindeki 10 NZ 733 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki ağaçlık alana girdi.
Ağaçlara çarpan minibüsün sürücüsü Mehmet Yıldırım, ile Meryem Yıldırım, Emirhan Yıldırım, Gizem Dolay Dinçkol ve Mustafa Dinçkol yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.
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