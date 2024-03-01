Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 ağır yaralı

Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarptı. Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 ağır yaralı
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Kaza, 11.00 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Buhara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen F.K. (44) idaresindeki 44 ACU 607 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ekiplerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan F.K.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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