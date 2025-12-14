Kontrolden çıkan otomobil takla attı! 1’i bebek, 3 yaralı

Seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak takla attığı kazada, biri 8 aylık bebek olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Kontrolden çıkan otomobil takla attı! 1’i bebek, 3 yaralı
Yayınlanma:

Çorum-Samsun karayolu Elvan Çelebi Köprüsü mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada biri bebek olmak üzere üç kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, B.O.D. idaresindeki 06 JUG 93 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü B.O.D. ile araçta yolcu olarak bulunan G.D. ve 8 aylık bebek A.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazımcan Karataş: "Barış abim bana geçtiği tüm yolları adım adım söyledi"Kazımcan Karataş: "Barış abim bana geçtiği tüm yolları adım adım söyledi"Spor
Kuyumcu esnafından yıl sonu kampanyası: Yüzde 50 indirimKuyumcu esnafından yıl sonu kampanyası: Yüzde 50 indirimEkonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

çorum
Günün Manşetleri
“En önemli gündem maddemiz Gazze”
Suriye'deki saldırıda 3 kişi öldü
TBMM’de taciz soruşturması
Zehirlenme riskini tetikleyen 3 büyük hata!
Yasa dışı bahis için yeni dönem başlıyor
“’Terörsüz Türkiye’ yolunda hızlı adımlar atıyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis skandalına tepki
İstanbul ve İzmir’de dev uyuşturucu operasyonu
Ankara’da 'Ruhsuzlar' adlı suç örgütüne büyük darbe
Sanatçı Güllü’nün kızı tutuklandı
Çok Okunanlar
Kazımcan Karataş: "Barış abim bana geçtiği tüm yolları adım adım söyledi" Kazımcan Karataş: "Barış abim bana geçtiği tüm yolları adım adım söyledi"
Kontrolden çıkan otomobil takla attı! 1’i bebek, 3 yaralı Kontrolden çıkan otomobil takla attı! 1’i bebek, 3 yaralı
1 milyon TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kadar alıyor? 1 milyon TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kadar alıyor?
Bu illerde kar ve kuvvetli yağış bekleniyor Bu illerde kar ve kuvvetli yağış bekleniyor
Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesine ulaşıldı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesine ulaşıldı