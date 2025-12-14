Kontrolden çıkan otomobil takla attı! 1’i bebek, 3 yaralı

Çorum-Samsun karayolu Elvan Çelebi Köprüsü mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada biri bebek olmak üzere üç kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, B.O.D. idaresindeki 06 JUG 93 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü B.O.D. ile araçta yolcu olarak bulunan G.D. ve 8 aylık bebek A.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.