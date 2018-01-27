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Kontrolden çıkan yolcu otobüsü karşı şeride geçti: 6 yaralı

Şehirler arası bir otobüs firmasına ait yolcu otobüsünün karıştığı kazada biri ağır, 6 kişi yaralandı

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü karşı şeride geçti: 6 yaralı

Kadıköy'de şehirler arası bir otobüs firmasına ait otobüsünün karıştığı kazada ilk belirlemelere göre biri ağır, 6 kişi yaralandı.

Kozyatağı Bağlantı Yolu 19 Mayıs Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Kenan Köseoğlu'nun kullandığı, 41 EF 293 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önce aynı şeritte bulunan 2 otomobile çarptı, ardından orta şeride çıkarak karşı yönden gelen 4 otomobile çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otobüsün çarptığı araçların içinde sıkışan vatandaşlar, çevredekiler ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkartılarak, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada ilk belirlemelere göre biri ağır olmak üzere, 6 kişi yaralandı.

Trafiğe kapatılan cadde, kazada hareket kabiliyetini yitiren otomobillerin kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #kozyatağı #Kadıköy #Atatürk Caddesi
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