Konut fiyatlarında yeni harita açıklandı! İşte en pahalı iller

Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 41 bin 703 TL, ortalama konut satış fiyatı ise 5 milyon 212 bin 875 TL seviyesine ulaştı. Konut fiyatları TL bazında yıllık nominal olarak yüzde 23,3 yükselirken, enflasyondan arındırılmış yıllık değişim ise yüzde -6,6 ile negatif bölgede kalmayı sürdürdü.

BEŞ BÜYÜKŞEHİRDE KONUT FİYATLARI VE YILLIK DEĞİŞİM

İstanbul: Ortalama metrekare fiyatı 65 bin 78 TL, ortalama konut satış fiyatı 7 milyon 158 bin 580 TL oldu. Yıllık nominal artış yüzde 26,5 olarak gerçekleşti.

İzmir: Ortalama metrekare fiyatı 53 bin 974 TL, ortalama konut satış fiyatı 6 milyon 476 bin 880 TL seviyesinde kaydedildi. Yıllık nominal artış yüzde 21,0 oldu.

Antalya: Ortalama metrekare fiyatı 55 bin 495 TL, ortalama konut satış fiyatı 6 milyon 104 bin 450 TL'ye çıktı. Yıllık nominal artış yüzde 25,8 olarak hesaplandı.

Ankara: Ortalama metrekare fiyatı 38 bin 674 TL, ortalama konut satış fiyatı 5 milyon 27 bin 620 TL oldu. Yıllık nominal artış yüzde 28,7 ile büyükşehirler arasında zirvede yer aldı.

Bursa: Ortalama metrekare fiyatı 36 bin 83 TL, ortalama konut satış fiyatı 4 milyon 690 bin 790 TL seviyesinde kaldı. Yıllık nominal artış yüzde 21,7 oldu.

YILLIK DEĞER ARTIŞINDA ZİRVE ORDU'NUN: ENFLASYONU YENEN TEK İL OLDU

En Çok Değer Kazanan Şehirler: En fazla konut satışı yapılan 30 il arasında metrekare fiyatı en çok artan şehir yüzde 32,4 ile Ordu oldu. Ordu'yu sırasıyla yüzde 28,7 ile Ankara, yüzde 28,5 ile Kocaeli, yüzde 27,1 ile Denizli ve yüzde 26,9 ile Elazığ takip etti.

Reel Artışta Tek Pozitif İl: 30 il genelinde enflasyondan arındırılmış yıllık değer değişiminde pozitif bölgeye geçebilen tek şehir, yüzde 0,4 reel kazanç ile Ordu olarak kayıtlara geçti.

Büyükşehirlerde Reel Kayıp: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da konut fiyatları nominal bazda yükselse de enflasyon karşısında değer kaybı sürdü. Reel kaybın en sınırlı kaldığı büyükşehir yüzde -2,5 ile Ankara oldu.

EN PAHALI İLLER: MUĞLA TÜRKİYE ORTALAMASINI İKİYE KATLADI

Metrekare Fiyatında En Pahalı 5 İl: Muğla (87 bin 244 TL), İstanbul (65 bin 78 TL), Antalya (55 bin 495 TL), İzmir (53 bin 974 TL) ve Çanakkale (53 bin 387 TL).

Ortalama Konut Fiyatında En Pahalı 5 İl: Muğla (11 milyon 341 bin 720 TL), İstanbul (7 milyon 158 bin 580 TL), Aydın (6 milyon 894 bin 720 TL), İzmir (6 milyon 476 bin 880 TL) ve Çanakkale (6 milyon 192 bin 892 TL).

SATIŞLAR YÜZDE 17 DÜŞTÜ, İSTANBUL İLK SIRADA YER ALDI

TÜİK verilerine göre temmuz ayında Türkiye genelinde 123 bin 603 konut satışı gerçekleştirildi ve satış adetleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 geriledi. Büyükşehirlerde gerçekleşen satış adetleri şu şekilde sıralandı:

İstanbul: 22 bin 594 konut

Ankara: 9 bin 640 konut

İzmir: 6 bin 547 konut

Antalya: 6 bin 305 konut

Bursa: 3 bin 897 konut