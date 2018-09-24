Esenyurt'ta inşaat firmalarının evlerini süresinde teslim etmediğini ileri süren bir grup, Saraçhane Park'ında eylem yaptı.

Kendilerine "Esenyurt İmar Mağdurları Tertip Komitesi" adını veren grup üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya geldi.



Burada açıklama yapmak isteyen gruba, polis izin vermedi. Belediye binasının önündeki Saraçhane Parkı'na geçen gruptakiler, burada basın açıklaması yaptı.



Ortak basın metnini okuyan Özlem Hanelçi, 2011'de aldıkları, 2013'te bitirilip teslim edileceği sözü verilen evlerinin kendilerine teslim edilmediğini söyledi.



Aile bireyleriyle birlikte 20 bin insanın 7 yıldır mağdur edildiğini savunan Hanelçi, "Kat malikleri olarak tüm yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmemize rağmen, çözümsüz kaldık. Paramızı ödedik sonuç alamadık.



Konutların inşaatında çalışan taşeronlar işi bıraktı. Şantiye kapandı, faaliyetler sonlandı. Tabelalar söküldü, imalat tıkandı. Hak edilmiş kiralarımız ödenmedi. Sabrımız tükenmiş durumda." dedi.



"Acil çözüm istiyoruz"



Senelerce alın teri olarak biriktirdikleri kazançlarının eriyip gittiğini dile getiren Hanelçi, "Vicdan yoksunu acımasız inşaat baronları, ekmeğimize, alın terimize, çocuklarımızın geleceğine göz dikti. Devlet yetkililerini ve Esenyurt imar planlarına onay veren İstanbul Büyükşehir Belediye yönetimini sesimize, talebimize ve mücadelemize duyarlı olmaya çağırıyoruz. Binlerce aileyi perişan eden, sağlığımızı, sinirlerimizi, enerjimizi ve dengemizi bitiren, kangren haline gelen bu soruna acil çözüm bulmasını istiyoruz." diye konuştu.



Bir başka firma tarafından dolandırıldıklarını iddia eden Fahri Kaygu ise "Esenyurt'ta konut mağduriyeti yok, organize konut dolandırıcılığı var" ifadelerini kullandı.



Makbule Aydın da sesini yetkililere duyurmak istediğini kaydederek, "7 yıldır isyan ediyoruz, yazık değil mi bizlere? Kiralarda sürünmekten bıktık. Biz evimizi istiyoruz." ifadelerini kullandı.



CHP'li vekillerden destek



Gruba, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile Özgür Karabat da destek verdi.



Tekin, İstanbul'da konut alanında bu tür sıkıntıların yaşandığını ileri sürerek, "Sadece Esenyurt'ta değil İstanbul'un dört bir yanında 100 bine yakın vatandaşımızın ciddi bir mağduriyeti var. Kimileri müteahhitler tarafından dolandırılmış kimileri Fikirtepe'deki gibi yerinden yurdundan edilerek perişan bir hale getirilmiş. Başta iktidar partisi olmak üzere bütün siyasi partilere giderek hakkınıza sahip çıkın. Hakkınıza sahip çıkma konusunda her türlü desteği verecek ve yanınızda olacağız." dedi.



Açıklamanın ardından gruptakiler dağıldı.