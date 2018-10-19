Konut satışları geçen yıla göre Eylül'de yüzde 9,2 düştü. Yabancıya konut satışları ise yüzde 151,1 arttı.

Konut satışlarında geçen yıla göre düşüş yaşandı. Yabancıya satış ise arttı...



Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.



Türkiye genelinde eylülde 127 bin 327 konut satıldı. Geçen ay satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 21 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 geriledi.



Konut satışlarında İstanbul 20 bin 216 konutla ilk sırada yer aldı. İstanbul'u Ankara ve İzmir izledi. En az satış olan il 13 konutla Hakkari olarak kayıtlara geçti.



Yabancılara yapılan konut satışları ise eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 151,1 artarak 5 bin 615 oldu. TÜİK'in verilerine göre, İstanbul'da yabancılara bin 799 konut satıldı.



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