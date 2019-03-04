Konya'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Konya'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Konya'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Vatan Partisi

Konya Büyükşehir Belediyesi: Mevlüt Seyranlıoğlu



Adalet ve Kalkınma Partisi

Konya Büyükşehir Belediyesi: Uğur İbrahim Altay (Cumhur İttifakı)



Ahırlı: İsa Akgül (Cumhur İttifakı)



Akşehir: Salih Akkaya (Cumhur İttifakı)

Altınekin: Muharrem Dere (Cumhur İttifakı)

Beyşehir: Üzeyir Yaşar (Cumhur İttifakı)



Bozkır: Sadettin Saygı (Cumhur İttifakı)



Cihanbeyli: Mehmet Kale (Cumhur İttifakı)



Çeltik: Ali Meşe (Cumhur İttifakı)



Çumra: Halit Oflaz (Cumhur İttifakı)



Derbent: Hüseyin Ayten (Cumhur İttifakı)



Derebucak: Ahmet Kısa (Cumhur İttifakı)



Ereğli: Adem Erdal (Cumhur İttifakı)

Güneysınır: Ahmet Demir (Cumhur İttifakı)



Hadim: Ahmet Hadimioğlu (Cumhur İttifakı)



Hüyük: Mehmet Çiğdem (Cumhur İttifakı)

Ilgın: Yaşçın Ertaş (Cumhur İttifakı)



Karatay: Hasan Kılca (Cumhur İttifakı)



Meram: Mustafa Kavuş (Cumhur İttifakı)

Kadınhanı: Mehmet Badem (Cumhur İttifakı)

Karapınar: Mehmet Yaka (Cumhur İttifakı)



Kulu: Murat Ünver (Cumhur İttifakı)



Sarayönü: Nafiz Solak (Cumhur İttifakı)



Selçuklu: Ahmet Pekyatırmacı (Cumhur İttifakı)



Seydişehir: Mehmet Tutal (Cumhur İttifakı)



Taşkent: Osman Arı (Cumhur İttifakı)



Yalıhüyük: Hasan Koçer (Cumhur İttifakı)



Yunak: Abdullah Emre Demirhan (Cumhur İttifakı)



Cumhuriyet Halk Partisi

Akşehir: Eyüp Oyan

Çumra: Veli Harman



Derbent: İsmail Fidan

Emirgazi: Dursun Döleker

Ereğli: Bülent Ecevit Tatlıdil

Halkapınar: Ahmet Özkaya

Karatay: Mehmet Şeflek

Meram: Mehmet Gayretli



Kadınhanı: Veli Köleli

Karapınar: Kamil Bülbül Okuyucu

Kulu: Galip Polat

Selçuklu: Ahmet Adil Tırpan

Seydişehir: Mehmet Katlav



Taşkent: Hilal Ülkü Türedi

Tuzlukçu: Nurettin Akbuğa



Milliyetçi Hareket Partisi

Akören: İsmail Arslan (Cumhur İttifakı)



Doğanhisar: İhsan Öztoklu (Cumhur İttifakı)

Emirgazi: Nuri Şen Koçak (Cumhur İttifakı)

Halkapınar: Mehmet Bakkal (Cumhur İttifakı)

Tuzlukçu: İsmail Budak (Cumhur İttifakı)





İYİ Parti

Konya Büyükşehir Belediyesi: Oğuz Şimşek (Millet İttifakı)

Ahırlı: Ceylan Aslan



Akören: İbrahim Ataç



Akşehir: Osman Fedai



Altınekin: Sırrı Ezdemir



Beyşehir: Cumali Arıcan



Bozkır: Kemal Esenkaya

Çeltik: İzzet Çalık

Çumra: Rafet Gülşen



Derebucak: Yusuf Uyar



Doğanhisar: Abdullah Koç



Ereğli: Yaşar Yaman

Güneysınır: Murat Kara



Hadim: İbrahim Şimşek

Hüyük: Ahmet Temiz

Ilgın: Mustafa Öğdü



Karatay: Ahmet Tamer

Meram: Mehmet İlker Yiğit

Sarayönü: Mehmet Karlı



Selçuklu: Muammer Çağlayan



Seydişehir: Muammer Urhan



Yalıhüyük: Şenaydın Doğan

Yunak: Halim Yıldırım





Halkların Demokratik Partisi

Konya Büyükşehir Belediyesi: Gıyasettin Almaz

Meram: Arif Baş

Karatay: Hangül Işık

Selçuklu: Ramazan Ot

Cihanbeyli: Mehmet Yalçın

Ereğli: Sıddık Atıcı



Saadet Partisi

Konya Büyükşehir Belediyesi: Hasan Hüseyin Uyar

Ahırlı: Yavuz Karadayı

Akören: Mustafa Perihan

Akşehir: Mustafa Karakaş

Altınekin: Mustafa Özeskici

Beyşehir: Mustafa Acar

Bozkır: Mehmet Keser

Cihanbeyli: Mehmet Satılmış

Çeltik: Arif Ali Şahbaz



Çumra: Abdullah Uysal

Derbent: Hüseyin Karaçam

Derebucak: Hüseyin İrmikçi

Doğanhisar: Veysel Kapcı



Emirgazi: Dursun Ali Yaşa

Ereğli: Nazım Seyhan

Güneysınır: Mesut Solak

Hadim: Hasan Bal

Halkapınar: Halil İbrahim Aylak

Hüyük: Mustafa Çelik

Ilgın: Lütfi Çelik

Karatay: Sinan Toprak

Meram: Hüseyin Saydam

Kulu: İhsan Gökçe



Kadınhanı: Hüseyin Aydoğdu

Karapınar: Mustafa Ildız

Sarayönü: Ziya Tokgöz

Selçuklu: Kenan Özcan

Seydişehir: Raşit Nergiz

Taşkent: Mehmet Emin Aydın



Tuzlukçu: Hasan Hüseyin Çalı

Yalıhüyük: Ebubekir Mücevher

Yunak: Hüseyin Atılkan



Bağımsız Türkiye Partisi

Konya Büyükşehir Belediyesi: Hüseyin Akbal

Meram: Ali Şenel Çobanoğlu

Altınekin: Fatma Çobanoğlu

Akören: Münir Ünveren

Karatay: Şemsettin Günördü

Selçuklu: Hasan Öztürk

Derbent: Süreyya Başaran

Ilgın: Zerrin Karademir

Yalıhüyük: Mürvet Pek

Akşehir: Hüseyin Bektaş

Seydişehir: Ali Akbal

Kulu: Celalettin Öztürk

Tuzlukçu: Ali Bilgi

Hadim: Halime Keskin

Sarayönü: Esra Bilgi

Çeltik: Recep Erşahin

Yunak: Süleyman Koçtepe

Halkapınar: Emin Yentürk

Bozkır: Yüksel Vurmaz

Ahırlı: Ömer Faruk Aksu

Ereğli: Ali Teke

Derebucak: Abdullah Çetinkaya

Beyşehir: Mertcan Güçlü

Hüyük: Melek Başaran

Taşkent: Rukiye Küçükarslan



Büyük Birlik Partisi

Meram: Ömer Şimşek

Karatay: Kazım Birtane

Selçuklu: Nursel Akgün

Yalıhüyük: Memiş Soylu

Sarayönü: Mustafa Döğen

Yunak: Yusuf Bayat

Halkapınar: İsmet Uysal

Bozkır: Mehmet Ali Ülker

Ahırlı: Mustafa Öncü

Hüyük: Nusret Akgümüş

Taşkent: Ali Beki Özçölmekçi



Türkiye Komünist Partisi

Konya Büyükşehir Belediyesi: Zehra Filiz Demirayak





Demokrat Parti

Konya Büyükşehir Belediyesi: Ali Seçmen Çevik

Meram: Ali Kaya

Karatay: Münir Nair Kapandı

Selçuklu: Mukaddes Edirneligil

Ilgın: Halil Kaya

Akşehir: İbrahim Uçar

Seydişehir: Mevlüt Ayvaz

Sarayönü: Salim Kara

Ahırlı: Vehbi Özalp

Beyşehir: Mehmet Balkı

Hüyük: Aysel Ulukırlı



Demokratik Sol Parti

Konya Büyükşehir Belediyesi: Salih Ünlü

Meram: Adil Durdu

Karatay: Emel Uzhan

Selçuklu: Veli Karademir

Ilgın: Seyit Mehmet Uyan

Akşehir: Pakize Güleray

Hadim: Harun Kocabıyık



Bağımsız adaylar

Konya Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Vural

Konya Büyükşehir Belediyesi: Selahattin Cizrelioğlu

Konya Büyükşehir Belediyesi: Yıldırım Akgül

Akören: Tahir Dinç

Karatay: Mehmet Ali Uçar

Selçuklu: Osman Balcı

Ilgın: Hasan Hüseyin Akıncı

Akşehir: Mustafa Doğan

Kadınhanı: Hulusi Çokgel

Seydişehir: Abdülkadir Çat

Kulu: Halis Yıldırım

Hadim: Mehmet Özdemir

Sarayönü: Mehmet Güney

Ereğli: Hüseyin Oprukçu

Beyşehir: Adil Bayındır

Hüyük: Turhan Baykal