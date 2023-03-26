Konya Belediyesi'nden Hatay'a konteyner desteği: "İnşallah sayıyı bine tamamlayacağız"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hatay’da bitme aşamasına gelen birinci etap Konya Konteyner Kent’te incelemelerde bulundu. Başkan Altay, 432 konteyneri indirdiklerini, gelecek hafta sonuna kadar vatandaşları buraya yerleştirmeyi planladıklarını söyledi.

Son Güncelleme:

Hatay’da yapımı devam eden 1. Etap Konteyner Kent çalışmalarını inceledi. Konteynerlerinin geldikçe sayıyı bine tamamlayacaklarını söyledi:

-  Çamaşırhaneleri, oyun alanları ve sosyal tesisleriyle Konya’ya yakışır bir konteyner kenti inşallah inşa etmiş olacağız. Konteynerlerimiz geldikçe inşallah sayıyı bine tamamlayacağız

 Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hatay’da bitme aşamasına gelen birinci etap Konya Konteyner Kent’te incelemelerde bulundu.

Başkan Altay, Hataylı depremzedeleri konteyner kente yerleştirmeyi planladıklarını da ifade etti:

- Sadece barınma alanları değil, çamaşırhaneleri, oyun alanları ve sosyal tesisleriyle Konya’ya yakışır bir konteyner kenti inşallah inşa etmiş olacağız. Burada 432 konteyneri indirdik. İkinci etapta da altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Konteynerlerimiz geldikçe inşallah sayıyı bine tamamlayarak Konyalılar adına Hatay’daki kardeşlerimize bir nebze olsun yardımcı olmayı hedefliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
# Konya # konya büyükşehir belediyesi

Benzer Videolar

Türkiye ayın son haftasına yağışla giriyor Türkiye ayın son haftasına yağışla giriyor
Ahşap dükkandan oluşan çarşı kuruldu Ahşap dükkandan oluşan çarşı kuruldu
Baharın müjdecileri çiçek açtı Baharın müjdecileri çiçek açtı
Osmaniye OSB'deki üretim tam kapasiteye geçti Osmaniye OSB'deki üretim tam kapasiteye geçti
Oruç tutan çocuklar iftarda buluştu Oruç tutan çocuklar iftarda buluştu
Perinçek'e imza desteği artarak sürüyor Perinçek'e imza desteği artarak sürüyor
Konya Büyükşehir Başkanı'ndan dayanışma gösteren ülkelere teşekkür Konya Büyükşehir Başkanı'ndan dayanışma gösteren ülkelere teşekkür
Afşin'de 501 konutun yapım sürecine başlandı Afşin'de 501 konutun yapım sürecine başlandı
Pendik'te 7 katlı otelde yangın Pendik'te 7 katlı otelde yangın
“Bir Destandır Çanakkale” oyunu büyük ilgi görüyor “Bir Destandır Çanakkale” oyunu büyük ilgi görüyor
Çekmeköy'den Afşin’e 350 konteynerlik yaşam alanı Çekmeköy'den Afşin’e 350 konteynerlik yaşam alanı
Batman'da petrol boru hattında sızıntıBOTAŞ’ın, Batman Çayı üzerinden geçen boru hattında gece saatl Batman'da petrol boru hattında sızıntıBOTAŞ’ın, Batman Çayı üzerinden geçen boru hattında gece saatl
Çok Okunanlar
1 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
2 Türk Milleti Perinçek'e imza verdi
3 Karlı ve yağışlı hava geliyor
4 İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi!
5 "Kafamızı sandıktan çıkaralım"