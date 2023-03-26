Konya Belediyesi'nden Hatay'a konteyner desteği: "İnşallah sayıyı bine tamamlayacağız"

Hatay’da yapımı devam eden 1. Etap Konteyner Kent çalışmalarını inceledi. Konteynerlerinin geldikçe sayıyı bine tamamlayacaklarını söyledi:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hatay’da bitme aşamasına gelen birinci etap Konya Konteyner Kent’te incelemelerde bulundu.



Başkan Altay, Hataylı depremzedeleri konteyner kente yerleştirmeyi planladıklarını da ifade etti:

- Sadece barınma alanları değil, çamaşırhaneleri, oyun alanları ve sosyal tesisleriyle Konya’ya yakışır bir konteyner kenti inşallah inşa etmiş olacağız. Burada 432 konteyneri indirdik. İkinci etapta da altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Konteynerlerimiz geldikçe inşallah sayıyı bine tamamlayarak Konyalılar adına Hatay’daki kardeşlerimize bir nebze olsun yardımcı olmayı hedefliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.