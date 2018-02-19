Önce protesto ettiler, sonra da belediye yetkililerine seslendiler.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Bosna Hersek mahallesinde birçok işletmenin bulunduğu "Tenteler" için yıkım kararı aldı.
Yıkım kararını tepki gösteren esnaf bir araya geldi. Pazar alanında ortak açıklama yaptı.
Esnaf yıkım kararına karşı belediye yetkilileriyle görüşmek istese de içeri dahi alınmadı.
Türkiye'nin en büyük öğrenci mahallerinden biri olan Tenteler'in yıkılmasına öğrenciler de tepki gösterdi.
Belediye yetkililerine seslenen esnaf, sorunlarının bir an önce çözülmesini istiyor.
ulusal.com.tr
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