Kremlin'den 3'lü zirve açıklaması
Kremlin'den 3'lü zirve açıklaması
Bozdağ: Suriye'ye bağlı güçlerin Afrin'e gireceği haberi gerçek dışı
Bozdağ: Suriye'ye bağlı güçlerin Afrin'e gireceği haberi gerçek dışı
Ömer Halisdemir'in son görüntüleri
Ömer Halisdemir'in son görüntüleri
Erdoğan Ruhani ile görüştü
Erdoğan Ruhani ile görüştü

Konya Büyükşehir Belediyesi, çok sayıda dükkan hakkında yıkım kararı aldı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Bosna Hersek Mahallesindeki çok sayıda dükkan hakkında yıkım kararı aldı. Karara tepki gösteren esnaf ortak eylem yaptı. Yetkililerin kendisiyle görüşmediğini belirten vatandaşlar, "Biz sadece ekmeğimizin peşindeyiz" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, çok sayıda dükkan hakkında yıkım kararı aldı
Önce protesto ettiler, sonra da belediye yetkililerine seslendiler.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Bosna Hersek mahallesinde birçok işletmenin bulunduğu "Tenteler" için yıkım kararı aldı. 

Yıkım kararını tepki gösteren esnaf bir araya geldi. Pazar alanında ortak açıklama yaptı. 

Esnaf yıkım kararına karşı belediye yetkilileriyle görüşmek istese de içeri dahi alınmadı. 

Türkiye'nin en büyük öğrenci mahallerinden biri olan Tenteler'in yıkılmasına öğrenciler de tepki gösterdi.

Belediye yetkililerine seslenen esnaf, sorunlarının bir an önce çözülmesini istiyor. 



ulusal.com.tr
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.